Die Genfer Kantonspolizei hat am Samstag nach dem Fussballspiel zwischen Servette und Sitten eine Schlägerei zwischen zwei Fangruppen des Genfer Klubs verhindert. Sie kontrollierte im Stadtteil Acacias 40 Fans, wie die Genfer Behörden am Samstag mitteilten.
Die kontrollierten Fans gehörten der Gruppierung Section Grenat an. Sie hätten sich zu einem Treffpunkt der Fangruppe Les Plus Malins begeben wollen, um sich mit deren Mitgliedern zu prügeln. Beide Gruppierungen unterstützen den Servette FC. Durch das präventive Eingreifen der Polizei sei eine Konfrontation verhindert worden. Die Partie zwischen Servette und Sitten verlief laut den Behörden ohne grössere Zwischenfälle. Nach bisherigen Erkenntnissen habe es weder Verletzte noch Sachschäden gegeben. (riz/sda)
Die kontrollierten Fans gehörten der Gruppierung Section Grenat an. Sie hätten sich zu einem Treffpunkt der Fangruppe Les Plus Malins begeben wollen, um sich mit deren Mitgliedern zu prügeln. Beide Gruppierungen unterstützen den Servette FC. Durch das präventive Eingreifen der Polizei sei eine Konfrontation verhindert worden. Die Partie zwischen Servette und Sitten verlief laut den Behörden ohne grössere Zwischenfälle. Nach bisherigen Erkenntnissen habe es weder Verletzte noch Sachschäden gegeben. (riz/sda)