Der Schach-Weltmeister wird in diesem Jahr in der Schweiz gekürt. Wie der Weltverband FIDE mitteilte, treffen Titelverteidiger Dommaraju Gukesh aus Indien und der usbekische Herausforderer Jawokhir Sindarow ab dem 25. November in Genf aufeinander.
«Nach sorgfältiger Prüfung aller Bewerbungen hat sich die FIDE entschieden, den Wettkampf auf neutralem Boden in Genf auszutragen - einer Stadt mit einer langen Tradition darin, Nationen und Kulturen zusammenzubringen», begründete FIDE-Interimspräsident Viswanathan Anand die Wahl des Austragungsorts.
Mit dem Inder Gukesh und dem Usbeken Sindarow, die bei Turnierbeginn beide erst 20 Jahre alt sein werden, erlebt die Schach-WM das jüngste WM-Duell der Geschichte. Dieses wird spätestens am 15. Dezember entschieden sein; nach maximal 14 klassischen Partien und einem allfälligen Stichkampf. (riz/sda)
«Nach sorgfältiger Prüfung aller Bewerbungen hat sich die FIDE entschieden, den Wettkampf auf neutralem Boden in Genf auszutragen - einer Stadt mit einer langen Tradition darin, Nationen und Kulturen zusammenzubringen», begründete FIDE-Interimspräsident Viswanathan Anand die Wahl des Austragungsorts.
Mit dem Inder Gukesh und dem Usbeken Sindarow, die bei Turnierbeginn beide erst 20 Jahre alt sein werden, erlebt die Schach-WM das jüngste WM-Duell der Geschichte. Dieses wird spätestens am 15. Dezember entschieden sein; nach maximal 14 klassischen Partien und einem allfälligen Stichkampf. (riz/sda)