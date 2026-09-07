Die Schweiz trägt die Partien beim Heimturnier der Euro Hockey Tour 2026 vom 10. bis 13. Dezember in Zürich Altstetten aus, wie Swiss Ice Hockey per Communiqué mitteilte. Die Nationalmannschaft von Trainer Jan Cadieux trifft am Donnerstag auf Schweden, am Samstag auf Tschechien und am Sonntag auf Weltmeister Finnland.
Noch offen ist, wo das Breakout-Game zwischen Tschechien und Finnland gespielt wird. Bei der Euro Hockey Tour findet das Hauptturnier jeweils kompakt in einem einzigen Land statt. Um den logistischen Aufwand für die Teams zu minimieren, wird das Auftaktspiel von zwei verbleibenden Gastnationen in der Regel in ein anderes Land ausgelagert. (nih/sda)
Noch offen ist, wo das Breakout-Game zwischen Tschechien und Finnland gespielt wird. Bei der Euro Hockey Tour findet das Hauptturnier jeweils kompakt in einem einzigen Land statt. Um den logistischen Aufwand für die Teams zu minimieren, wird das Auftaktspiel von zwei verbleibenden Gastnationen in der Regel in ein anderes Land ausgelagert. (nih/sda)