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Sportnews-Ticker: Schweizer Eishockey-Nati spielt wieder in Zürich

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Hockey-Nati spielt wieder in Zürich +++ Lawrence gewinnt in Crans-Montana nach Krimi

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
07.09.2026, 11:4407.09.2026, 11:44
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Euro Hockey Tour wird erneut in Zürich gespielt
Die Schweiz trägt die Partien beim Heimturnier der Euro Hockey Tour 2026 vom 10. bis 13. Dezember in Zürich Altstetten aus, wie Swiss Ice Hockey per Communiqué mitteilte. Die Nationalmannschaft von Trainer Jan Cadieux trifft am Donnerstag auf Schweden, am Samstag auf Tschechien und am Sonntag auf Weltmeister Finnland.

Noch offen ist, wo das Breakout-Game zwischen Tschechien und Finnland gespielt wird. Bei der Euro Hockey Tour findet das Hauptturnier jeweils kompakt in einem einzigen Land statt. Um den logistischen Aufwand für die Teams zu minimieren, wird das Auftaktspiel von zwei verbleibenden Gastnationen in der Regel in ein anderes Land ausgelagert. (nih/sda)
Thriston Lawrence siegt in Crans-Montana und schreibt Geschichte
Beim Omega European Masters in Crans-Montana triumphiert Thriston Lawrence nach einem dramatischen Stechen. Der Südafrikaner entscheidet das Playoff gegen den Engländer Paul Casey am vierten Extra-Loch für sich. Der Schweizer Joel Girrbach beendet das Heimturnier nach einer starken Schlussrunde auf dem starken neunten Platz.

Mit diesem Erfolg auf dem Walliser Hochplateau schreibt Lawrence Geschichte. Es ist sein dritter Sieg in Crans-Montana, womit er mit dem legendären Spanier Severiano Ballesteros gleichzieht – dem einzigen Golfer, der dieses Traditionsturnier zuvor ebenfalls dreimal gewinnen konnte. Für den Südafrikaner, der als Titelverteidiger angetreten war, bedeutet dieser Triumph gleichzeitig den siebten Sieg auf der europäischen Tour. (riz/sda)


Van Aert holt sich den zweiten Sieg
Wout van Aert hat die 15. Etappe der Vuelta a España für sich entschieden. Der Belgier setzte sich auf dem wegen grosser Hitze auf 110,2 km verkürzten Teilstück nach Cordoba im Sprint einer Spitzengruppe durch. Der Tagessieg auf der Etappe, die wie erwartet eine Beute für die Ausreisser wurde, entschied sich in einem Quintett. Van Aert verwies nach 2:35 Stunden den Italiener Alessandro Romele und seinen belgischen Landsmann Thibau Nys auf die weiteren Podestplätze. Zur fünfköpfigen Fluchtgruppe, die den Sieg zeitgleich unter sich ausmachte, gehörten ausserdem der Belgier Ramses Debruyne (4.) und der Norweger Andreas Leknessund (5.).

Knapp hinter der Spitze zeigte sich mit Stefan Küng auch ein Schweizer sehr aktiv. Der Thurgauer gehörte der ersten Verfolgergruppe an und beendete die Etappe mit 58 Sekunden Rückstand auf dem guten 9. Platz. (riz/sda9




Yverdon bleibt ungeschlagen
Yverdon bleibt wie der Leader Stade Lausanne-Ouchy in der laufenden Challenge League ungeschlagen. Das Team von Trainer Martin Andermatt schlägt zum Abschluss der 7. Runde daheim Nyon mit 4:1.

Zweimal Varol Tasar, Jean-Kévin Augustin und Valon Fazliu trafen für Yverdon. Mit bislang vier Siegen und drei Remis liegt das beeindruckend besetzte Ensemble auf dem 2. Platz, mit zwei Punkten Rückstand auf Stade Lausanne-Ouchy. (riz/sda)
Schiedsrichterin Désirée Blanco tritt zurück
Désirée Blanco beendet ihre Karriere als Spitzenschiedsrichterin. Die 43-Jährige steht am Sonntagnachmittag beim Spiel zwischen Basel und Lugano zum letzten Mal im Einsatz, teilt der Schweizerische Fussballverband mit.

Eigentlich hatte Désirée Blanco geplant, noch bis Ende Saison als Referee zur Verfügung zu stehen. Gesundheitliche Überlegungen führten dazu, dass sie ihren Rücktritt vorzog. Bei der früheren Schweizer Nationalspielerin, der vor vier Jahren ein Herzschrittmacher eingesetzt worden war, zeigten sich Anfang August bei der letzten kardiologischen Kontrolle Auffälligkeiten. «Dies hat mich dazu gebracht, die Prioritäten neu zu setzen», sagte Blanco, die sich «grundsätzlich kerngesund» fühlt. Blanco leitete bei den Männern seit 2022 Spiele in der Challenge League und seit 2024 Partien der Super League. An der Frauen-EM 2025 in der Schweiz leitete sie zwei Spiele. (riz/sda)
Embolo trifft beim Debüt
In seinem ersten Spiel für Atlanta United trifft Breel Embolo sogleich auf Inter Miami mit Lionel Messi. Mit dem Treffer zum 2:2 sichert der Schweizer seinem neuen Team einen Punkt. Der Einstand des Schweizer Nationalstürmers in der Major League Soccer verzögerte sich zunächst wegen eines Unwetters. Danach bekam es Embolo neben dem 39-jährigen Messi auch mit weiteren Stars wie dem 34-jährigen Casemiro und dem 39-jährigen Luis Suarez zu tun.

Bei Atlanta hatte der Paraguayer Miguel Almiron zwischenzeitlich für den Ausgleich gesorgt, scheiterte in der zweiten Halbzeit aber vom Penaltypunkt. Embolo machte es in der 87. Minute besser: Nachdem der Basler den Penalty herausgeholt hatte, verwertete er diesen souverän zum 2:2. Damit sicherte der Stürmer, für den Atlanta United 18 Millionen Dollar Ablöse an Rennes zahlte, seinem neuen Team einen Punkt. In der Tabelle der Eastern Conference bleibt Atlanta United jedoch auf dem zweitletzten Platz. Bis zu den Playoffs sind noch elf Runden zu spielen. (riz/sda)


Gottéron nutzt ein Überzahlspiel zu drei Toren
Fribourg-Gottéron steht nach zwei Spielen in der Champions Hockey League mit der vollen Punktzahl da. Gegen Klagenfurt gewinnt der Schweizer Meister 3:1. Beim zweiten Auswärtssieg in Folge kam den Freiburgern die «No-Relief»-Regel der Champions Hockey League zugute, wonach ein Treffer eine laufende Strafe nicht beendet. So nutzten die Gäste ein Überzahlspiel zu Beginn des dritten Drittels zu gleich drei Toren.

Innert 1:07 Minuten traf Jonas Taibel doppelt, dazwischen steuerte auch der Schwede Jacob De La Rose einen Treffer bei. Damit drehte Gottéron die Partie, nachdem Raphael Herburger, der früher bei Biel und Lugano spielte, die Klagenfurter in Führung gebracht hatte. Die Freiburger, die zwei Tage zuvor bereits in Graz siegreich waren, reisen mit sechs Punkten aus Österreich zurück. (riz/sda)


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