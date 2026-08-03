Wenn am 22. August mit derdie dritte und letzte Grand Tour dieses Jahres beginnt, wird aucham Start stehen. Sein Team UAE Emirates bestätigte am Montag seine Teilnahme.Erst vor Wochenfrist feierte Pogacar seinen fünften Gesamtsieg bei der Tour de France. Den Giro d'Italia gewann er 2024 bei seiner ersten und bislang einzigen Teilnahme. Nun fehlt dem zweifachen Weltmeister nur noch der Triumph bei der Spanien-Rundfahrt, um seine Grand-Tour-Sammlung zu komplettieren. Bei seiner bislang einzigen Vuelta-Teilnahme belegte er 2019 als 20-Jähriger den 3. Gesamtrang. Es war zugleich seine erste dreiwöchige Landesrundfahrt.Nun will Pogacar diese Lücke in seinem Palmarès schliessen und zu jenem exklusiven Kreis aufschliessen, dem seit Jonas Vingegaards Giro-Sieg im Mai acht Fahrer angehören. Alle haben in ihrer Karriere die drei grossen Landesrundfahrten mindestens einmal gewonnen. Der Start zur 81. Ausgabe der Vuelta erfolgt am 22. August mit einem Einzelzeitfahren in Pogacars Wahlheimat Monaco. (riz/sda)