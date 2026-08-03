Servette Chênois nimmt die erste Hürde der 2. Qualifikationsrunde der Champions League. Im Miniturnier mit vier Teilnehmern in Kasachstan gewinnt der Schweizer Meister und Cupsieger im Halbfinal gegen Dynamo-BSUPC Minsk 3:0. Der Sieger dieses Turniers erreicht die nächste Qualifikationsrunde.
Das Skore gegen den belarussischen Meister eröffnete dabei in der 53. Minute Garance Nein, die für diese Saison neu aus dem Nachwuchs offiziell ins erste Team des Vereins integriert wurde. Die weiteren Tore schossen Laura Strik (58.) und Paola Hernandez (60.) - beide wurden vom Genfer Klub in diesem Sommer verpflichtet. Im Final des Miniturniers trifft Servette am Freitag auf den Sieger der Partie zwischen Breidablik aus Island und den Kasachinnen von Aktobe. (riz/sda)
Das Skore gegen den belarussischen Meister eröffnete dabei in der 53. Minute Garance Nein, die für diese Saison neu aus dem Nachwuchs offiziell ins erste Team des Vereins integriert wurde. Die weiteren Tore schossen Laura Strik (58.) und Paola Hernandez (60.) - beide wurden vom Genfer Klub in diesem Sommer verpflichtet. Im Final des Miniturniers trifft Servette am Freitag auf den Sieger der Partie zwischen Breidablik aus Island und den Kasachinnen von Aktobe. (riz/sda)