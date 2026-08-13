Ben Shelton gewinnt wie im Vorjahr das ATP-1000-Turnier in Kanada. Der Amerikaner wird in Montreal im Final seiner Favoritenrolle mit einem 6:3, 7:6 (7:4) gegen Brandon Nakashima gerecht.
Gegen Nakashima, der dank seiner ersten Final-Teilnahme auf dieser Stufe in der Weltrangliste um neun Plätze auf Position 22 vorstossen wird, entschied Shelton auch das sechste Duell für sich. Shelton seinerseits wird nach seinem vierten Turniersieg in diesem Jahr nach jenen in Dallas, München und Stuttgart in der neuesten Ausgabe des Rankings vier Plätze gutmachen und als Nummer 6 geführt werden. (riz)sda)
Gegen Nakashima, der dank seiner ersten Final-Teilnahme auf dieser Stufe in der Weltrangliste um neun Plätze auf Position 22 vorstossen wird, entschied Shelton auch das sechste Duell für sich. Shelton seinerseits wird nach seinem vierten Turniersieg in diesem Jahr nach jenen in Dallas, München und Stuttgart in der neuesten Ausgabe des Rankings vier Plätze gutmachen und als Nummer 6 geführt werden. (riz)sda)