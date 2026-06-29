Für den FC St. Gallen beginnt die Mission Titelverteidigung im Schweizer Cup beim Erstligisten Thalwil. Der FC Buochs empfängt Luzern, Tuggen den FC Zürich. Dies ergibt die Auslosung am Mittwoch im Haus des Schweizer Fussballs in Muri.
Auf innerkantonale Derbys mit einem Klub aus der Super League dürfen sich - auch dank der Unterteilung in vier nach Regionen unterteilte Lostöpfe - der FC Regensdorf und Vedeggio freuen. Die regionalen Zweitligisten aus den Kantonen Zürich und Tessin dürfen sich mit den Grasshoppers respektive dem FC Lugano messen.
Schweizer Meister Thun startet beim Walliser Zweitligisten Saxon Sports. Die Young Boys beginnen in Liestal (2. int), Sion beim FC Kerzers (2.). Die Spiele der 1. Hauptrunde finden vom 14. bis 16. August statt. (riz/sda)
Auf innerkantonale Derbys mit einem Klub aus der Super League dürfen sich - auch dank der Unterteilung in vier nach Regionen unterteilte Lostöpfe - der FC Regensdorf und Vedeggio freuen. Die regionalen Zweitligisten aus den Kantonen Zürich und Tessin dürfen sich mit den Grasshoppers respektive dem FC Lugano messen.
Schweizer Meister Thun startet beim Walliser Zweitligisten Saxon Sports. Die Young Boys beginnen in Liestal (2. int), Sion beim FC Kerzers (2.). Die Spiele der 1. Hauptrunde finden vom 14. bis 16. August statt. (riz/sda)