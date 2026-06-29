wechselnd bewölkt, Regen19°
DE | FR
burger
Sport
Sport-News

Sportnews-Ticker: St.Gallen startet im Cup gegen Thalwil

Sport-News

Titelverteidiger St.Gallen startet im Cup gegen Thalwil +++ Angelica Moser muss pausieren

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
29.06.2026, 07:2901.07.2026, 13:41
Schicke uns deinen Input
Der Titelverteidiger startet in Thalwil, Buochs empfängt Luzern
Für den FC St. Gallen beginnt die Mission Titelverteidigung im Schweizer Cup beim Erstligisten Thalwil. Der FC Buochs empfängt Luzern, Tuggen den FC Zürich. Dies ergibt die Auslosung am Mittwoch im Haus des Schweizer Fussballs in Muri.

Auf innerkantonale Derbys mit einem Klub aus der Super League dürfen sich - auch dank der Unterteilung in vier nach Regionen unterteilte Lostöpfe - der FC Regensdorf und Vedeggio freuen. Die regionalen Zweitligisten aus den Kantonen Zürich und Tessin dürfen sich mit den Grasshoppers respektive dem FC Lugano messen.

Schweizer Meister Thun startet beim Walliser Zweitligisten Saxon Sports. Die Young Boys beginnen in Liestal (2. int), Sion beim FC Kerzers (2.). Die Spiele der 1. Hauptrunde finden vom 14. bis 16. August statt. (riz/sda)




Bänderverletzung zwingt Moser zu Wettkampfpause
Angelica Moser zieht sich bei ihrem Sieg im Diamond-League-Meeting in Paris eine Bänderverletzung im rechten Fuss zu. Wie ihr Management mitteilt, wird die Stabhochspringerin auf einen Start am Freitag beim Meeting Stanislas in Nancy verzichten. Die 28-Jährige unterziehe sich einer intensiven Therapie, um möglichst schnell wieder ins Wettkampfgeschehen eingreifen zu können. Wie lange sie ausfallen wird, ist nicht klar.

Moser verlor am Sonntag bei ihrem Versuch, die 4,90 m zu überqueren, den Halt und schlug heftig und kopfüber auf die Matte auf. Die Verletzung erlitt sie jedoch vom Stab, der ihr rechtes Bein traf. (riz/sda)
Aktive-Eiskunstläufer aus Russland und Belarus dürfen wieder antreten
Eiskunstläuferinnen und Eiskunstläufer aus Russland und Belarus können als neutrale Athleten ab der kommenden Saison wieder an internationalen Wettkämpfen teilnehmen. Das gab die Internationale Eislaufunion (ISU) bekannt und hob damit das seit Februar 2022 bestehende Verbot für Aktive sowie Offizielle auf. Voraussetzung ist, dass die Athletinnen und Athleten «zu keinem Zeitpunkt seit Februar 2022 diesen Krieg aktiv und öffentlich unterstützt haben».

Bei seinem Entscheid habe der Weltverband die Entwicklungen in der gesamten olympischen Bewegung berücksichtigt, hiess es in der Mitteilung. Zuvor hatten bereits andere Sportverbände die Ausschlüsse der Russen und Belarussen aufgehoben. (riz/sda/dpa)


Hirschi und Voisard fahren für Tudor die Tour
Marc Hirschi und Yannis Voisard vertreten beim Schweizer Team Tudor die Schweizer Farben an der Tour de France. Für den Berner ist es die fünfte Teilnahme, der Jurassier steht vor einer Premiere.

Neben dem Duo ist bislang aus Schweizer Sicht erst Mauro Schmid bestätigt, Silvan Dillier dürfte folgen. Stefan Bissegger hingegen wurde von seinem Team Decathlon nicht nominiert.
Team Tudor fokussiert sich bei seiner zweiten Teilnahme auf Etappensiege, wie in einer Medienmitteilung betont wird. Die Tour de France startet am Samstag mit einem Mannschaftszeitfahren in Barcelona. (abu/sda)

Gretchen Walsh bricht den Weltrekord über 50 m Crawl
Die Amerikanerin Gretchen Walsh hat am Sonntag in Rom mit 23,55 Sekunden den Weltrekord über 50 m Crawl gebrochen. Dieser hatte erst seit neun Tagen Bestand.

Walsh war vier Hundertstel schneller als ihre Landsfrau Kate Douglass, die am 19. Juni in Indianapolis nach 23,59 Sekunden angeschlagen und ihrerseits die Bestmarke der Schwedin Sarah Sjöström aus dem Jahr 2023 um zwei Hundertstel unterboten hatte. Die 23-jährige Walsh hält derzeit auch den Weltrekord über 100 m Delfin. (car/sda/afp)


Liebe Userinnen und User

Wir schliessen in Liveticker-Artikeln die Kommentarfunktion nach einer Weile. Dies, weil sich die Gegebenheiten oft so schnell verändern, dass bereits gepostete Kommentare wenig später keinen Sinn mehr ergeben. In allen andern Artikeln dürft ihr weiterhin gerne in die Tasten hauen. Vielen Dank fürs Verständnis, Team watson

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
60 Sportfotos, die unter die Haut gehen
1 / 62
60 Sportfotos, die unter die Haut gehen
7. Februar 1988: Michael Jordan gewinnt beim NBA-All-Star-Game den Slam-Dunk-Contest. Bei seinem letzten Versuch springt er von der Freiwurflinie ab.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
So würden sich deine Fussball-Stars in der Badi verhalten
Das könnte dich auch noch interessieren:
Welcher Transfer für WM-Star Manzambi Sinn ergibt und wohin er besser nicht wechselt
Heute öffnet das internationale Transfer-Fenster. Johan Manzambi (20) dürfte in den nächsten Wochen der teuerste Schweizer Fussballer der Geschichte werden.
Für viele Fussball-Fans ist der heutige 1. Juli wie Geburtstag, Weihnachten und Ostern zusammen. Warum? Das Transferfenster ist wieder offen. Zwei Monate lang dürfen die Klubs wieder neue Spieler verpflichten. Zwei Monate, in denen Fans nach Transfer-Gerüchten lechzen, die ihren Klub betreffen. Und inständig hoffen, dass alsbald mehr daraus wird. Immer in der Hoffnung, diese Saison wird alles besser.
Zur Story