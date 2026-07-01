Ditaji Kambundji muss eine Wettkampfpause einlegen. Wie ihr Management mitteilt, fällt die Weltmeisterin über 100 m Hürden aufgrund einer Zerrung im vorderen Oberschenkel vorderhand aus.
Die Verletzung zog sich die 24-jährige Bernerin am vergangenen Sonntag beim Aufwärmen vor dem Diamond-League-Meeting in Paris zu. Wie lange sie ausfällt, ist schwierig abzuschätzen. Ob es für eine Teilnahme an den Schweizer Meisterschaften am letzten Juli-Wochenende im Zürcher Letzigrund bereits wieder reicht, ist offen. (abu/sda)
Die Verletzung zog sich die 24-jährige Bernerin am vergangenen Sonntag beim Aufwärmen vor dem Diamond-League-Meeting in Paris zu. Wie lange sie ausfällt, ist schwierig abzuschätzen. Ob es für eine Teilnahme an den Schweizer Meisterschaften am letzten Juli-Wochenende im Zürcher Letzigrund bereits wieder reicht, ist offen. (abu/sda)