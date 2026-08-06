Der French-Open-Sieger Alexander Zverev scheiterte beim Masters-1000-Turnier in Montreal überraschend in der 2. Runde. Der topgesetzte Deutsche verlor gegen den Niederländer Tallon Griekspoor in drei Sätzen 7:6 (7:3), 2:6, 4:6.
Beim Turnier in Kanada wollte sich Zverev eigentlich für das US Open in Form bringen. Doch er verlor das erste Spiel seit der Niederlage im Final von Wimbledon gegen Jannik Sinner. Das vierte und letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres beginnt am 30. August in New York. Der Top-70-Spieler Griekspoor bekommt es in der dritten Runde nun mit dem Italiener Matteo Arnaldi zu tun. (riz/sda)
Beim Turnier in Kanada wollte sich Zverev eigentlich für das US Open in Form bringen. Doch er verlor das erste Spiel seit der Niederlage im Final von Wimbledon gegen Jannik Sinner. Das vierte und letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres beginnt am 30. August in New York. Der Top-70-Spieler Griekspoor bekommt es in der dritten Runde nun mit dem Italiener Matteo Arnaldi zu tun. (riz/sda)