Noè Ponti wird an der Kurzbahn-EM in Otopeni in Rumänien fürs Erste auch seiner Favoritenrolle über 200 m Delfin gerecht. Der Tessiner steigt als Favorit in den Final vom Freitagabend.



Am Tag nach seinem Titelgewinn über 100 m Delfin war Ponti ohne zu forcieren auch über die doppelte Distanz auf der Höhe seiner Aufgabe. Mit den Zeiten von 1:54,38 (Vorlauf) und 1:51,79 Minuten (Halbfinal) lag er zwar klar über seinem Schweizer Rekord, den er im vergangenen Dezember bei seinem 3. Rang an der Kurzbahn-WM in Melbourne aufgestellt hatte. Aber der Tessiner war zweimal der Schnellste und hat noch Steigerungspotenzial. Ponti gilt aufgrund der persönlichen Bestzeiten auch über 200 m Delfin als erster Anwärter auf EM-Gold. Als einziger Teilnehmer weist er einen Wert von unter 1:50 aus.



Mit Marius Toscan schaffte ein zweiter Schweizer die Halbfinal-Teilnahme. Der St. Galler belegte in der Endabrechnung Platz 14 (1:56,62). (hah/sda)

Bild: keystone