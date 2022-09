The final groups and game schedule of the #IIHFWorlds in Tampere & Riga are here! And soon more information on tickets. Read more ➡️ https://t.co/IQvDltxnzY 🇫🇮 MM-kisojen otteluohjelma on julkaistu https://t.co/7w1TbPAXD1 🇱🇻 Paziņots PČ kalendārs! https://t.co/SXaUXzaU8T pic.twitter.com/86rV1w9RBN

Chelsea Football Club is delighted to welcome Graham Potter as our new Head Coach! 🤝

Remco Evenepoel hat die 18. Etappe der Vuelta gewonnen und festigte seine Leaderposition. Der 22-jährige Belgier setzte sich auf dem Alto del Piornal vor Enric Mas durch. Der Spanier weist nun im Gesamtklassement als erster Verfolger 2:07 Minuten Rückstand auf. Noch drei Etappen stehen zwischen Evenepoel und einem ersten Gesamtsieg an einer Grand Tour. In den kommenden beiden Tagen stehen noch einige Schwierigkeiten an, bevor am Sonntag die Rundfahrt auf flachem Gelände in Madrid zu Ende geht. Wie schon Mittwoch behauptete sich Gino Mäder an der Spitze. Der Berner fuhr mit 26 Sekunden Rückstand auf Evenepoel ins Ziel. Auch Sébastien Reichenbach schaffte als 19. und mit 2:14 Minuten Rückstand eine Top-20-Klassierung. (ram/sda)

Der internationale Transfermarkt hat seine Zurückhaltung nach der Corona-Pandemie abgelegt. Noch nie wurden im Profibereich so viele Wechsel verzeichnet wie in der Periode vom 1. Juni bis 1. September, stellte die FIFA in einer Analyse fest. Im Männerfussball sorgten die 9717 verzeichneten Klubwechsel für Ausgaben in Höhe von 5 Milliarden Dollar. Im Vergleich zum Vorjahr ist das eine Zunahme von fast 30 Prozent. Im Frauenfussball sind die 684 internationalen Transfers eine Bestmarke. Die Ablösesummen sind noch vergleichsweise tief. Die Engländerin Keira Walsh hält mit ihrem eben vonstatten gegangenen Wechsel von Manchester City zu Barcelona mit den kolportierten knapp 400'000 Franken den Rekord. Für die Transfers in der letzten Periode wurde Vermittlungshonorare in Höhe von 494,4 Millionen Dollar verzeichnet. In den letzten zehn Jahren ist das Verhältnis von den Einnahmen der Spielervermittler zu den Transferentschädigungen von 6,1 auf 9,9 Prozent angestiegen, wie die FIFA festhält, die seit einigen Jahren mit Reformen versucht, den Spielermarkt «fairer und transparenter» zu machen. Durch die «Commission-Caps» sollen vom kommenden Jahr an die Einnahmen der Spielervermittler geregelt und begrenzt werden. (ram/sda)

Im Final des US Open treffen am Samstag die Weltranglistenerste Iga Swiatek aus Polen und die als Nummer 5 gesetzte Tunesierin Ons Jabeur aufeinander. Der Weg in den Final hätte aber unterschiedlicher kaum sein können. Jabeur deklassierte die formstarke Französin Caroline Garcia mit 6:1, 6:3 und erreichte als erste Afrikanerin und Araberin den Final des US Open. Swiatek musste gegen die als Nummer 6 gesetzte Belarussin Aryna Sabalenka einen Rückstand aufholen, ehe sie sich in knapp zweieinviertel Stunden 3:6, 6:1, 6:4 durchsetzte. (abu/sda)

Wird der Automobil-Herstellerwie angedacht als Motorenlieferant in dieeinsteigen, wird er dies nicht als Partner des Teamstun. Die beiden Parteien haben entsprechende Verhandlungen beendet.«Beide Unternehmen sind zum Ergebnis gekommen, die Gespräche nicht weiterzuführen», hiess es in einer gemeinsamen Mitteilung. «Priorität hatte stets eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe, die neben einer Motoren-Partnerschaft auch das Team umfasst. Dies konnte nicht realisiert werden.» Will heissen: bei Porsche hatten sie sich nicht nur als Motoren-Lieferant, sondern dereinst auch als (Mit-)Eigentümer der Equipe um Weltmeister Max Verstappen gesehen.Die Verantwortlichen von Porsche betonten gleichzeitig, dass der Einstieg in die Formel 1 mit den gescheiterten Verhandlungen mit Red Bull nicht «generell ausgeschlossen ist». Mit den auf die Saison 2026 vorgesehenen Reglementsänderungen bleibe die «Rennserie für Porsche ein attraktives Umfeld, das weiterhin beobachtet wird». (abu/sda)

Breaking 🚨 Porsche says it won't go into partnership with Red Bull for the 2026 #F1 season after revealing that talks have broken down ❌ Full story to follow...

Alcaraz, Ruud, Tiafoe oder Kachanov: Wer setzt sich in New York die Krone auf?

Am Sonntag wird sich in New York ein Mann erstmals in die Siegerliste eines Grand-Slam-Turniers eintragen. Gut möglich, dass er auch den Thron der Weltrangliste übernimmt. Das sind die vier Halbfinalisten.

If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York, sang Frank Sinatra. Das Lied erzählt die Geschichte eines jungen Mannes aus der Provinz, der alle seine Hoffnungen für die Zukunft in eine Stadt legt, die ihm wie eine Verheissung vorkommt und von der es heisst, sie schlafe niemals. Das Werk hat nichts von seiner Aktualität eingebüsst. Auch mit Blick auf die US Open, wo sich am Sonntag bei den Männern ein Spieler erstmals in die Siegerliste eines Grand-Slam-Turniers einreiht.