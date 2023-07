Schwingerkönig Joel Wicki erlitt beim Bergkranzfest auf dem Brünig am Sonntag eine «komplexe Verletzung» am rechten Ellbogen, wie es in einer Mitteilung heisst. Wie lange der Luzerner pausieren muss, ist noch offen.



Die ersten Untersuchungen ergaben, dass Sehnen und Knochen aber keine Muskulatur in Mitleidenschaft gezogen wurden. Die Verletzung, die Wicki im dritten Gang gegen den Emmentaler Michael Moser erlitt, gleicht jener von 2021. Damals hatte der Sörenberger drei Wochen aussetzen müssen. Wie lange er diesmal pausieren muss, dürfte am Samstag nach weiteren Abklärungen bekannt werden. Der Saisonhöhepunkt, das Unspunnenfest in Interlaken, findet am 27. August statt. (ram/sda)

Bild: keystone