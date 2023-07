An der Berg-Europameisterschaft im Tessin setzte sich Felix Grossschartner durch. Der favorisierte Österreicher benötigte für das knapp 13 km lange Zeitfahren von Airolo über die Tremola auf den Gotthardpass 35:40 Minuten.



Grossschartner war rund zwei Minuten schneller als der Tessiner Mountainbike-Spezialist Filippo Colombo, der als bester Schweizer den 6. Rang belegte. Die Kletter-EM wurde erstmals ausgetragen. Im Vorfeld der am 3. August beginnenden Rad-WM in Glasgow standen nur wenige Topathletinnen und -athleten am Start. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE