Achtes Schweizer WM-Gold im Team-Wettkampf

Die Schweizer Cross-Country-Mountainbiker starten optimal in die WM in Schottland. Die junge Equipe um Nino Schurter gewinnt im Team-Wettkampf Gold vor Frankreich und Dänemark.



Neben Schurter und der Elite-Fahrerin Linda Indergand bildeten in der U23-Kategorie Dario Lillo und Ronja Blöchlinger und die beiden Junioren Nicolas Halter und Anina Hutter das Schweizer Sextett.



Die 18-jährige Bündnerin Hutter übergab nach einer starken Aufholjagd, wobei sie vom 3. in den 1. Rang vorstiess, mit acht respektive 13 Sekunden Vorsprung vor Österreich und Frankreich an Schlussfahrer Schurter, der die Führung problemlos verteidigte. Im Ziel distanzierte der Rekord-Weltmeister die zweitplatzierten Franzosen um neun Sekunden. Dänemark sicherte sich im Duell mit Kanada die Bronzemedaille, Österreich ging leer aus.



Die Schweiz verteidigte damit ihren WM-Titel aus dem Vorjahr. Hutter, Blöchlinger, Lillo und Schurter hatten auch vor zwölf Monaten in Les Gets in Frankreich triumphiert. Insgesamt ist es die achte Goldmedaille für die Schweiz in der 1999 eingeführten, nicht olympischen WM-Disziplin. (katj/sda)

Bild: www.imago-images.de