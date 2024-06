Alexander Zverev steht in der vierten Runde des French Open. Bild: keystone

Zverev wackelt, aber fällt nicht – Sabalenka erstmals gefodert

Zverev wackelt, fällt aber nicht

Der Olympiasieger Alexander Zverev wendete ein enttäuschendes Drittrunden-Aus beim French Open mit viel Mühe ab und darf seine Titelmission in Paris fortsetzen. Der 27-Jährige musste zwar seine ersten beiden Satzverluste im Turnierverlauf hinnehmen, er kämpfte sich gegen den Niederländer Tallon Griekspoor aber nach 4:14 Stunden noch zu einem 3:6, 6:4, 6:2, 4:6, 7:6 (10:3)-Sieg.

Sabalenka erstmals ein bisschen gefordert

Die Weltranglistenzweite Aryna Sabalenka wurde in der 3. Runde erstmals ein bisschen gefordert. Die Spanierin Paula Badosa (WTA 139), vor ihrer langen Verletzungspause die Nummer 2 der Welt, hielt einen Satz lang gut mit, verlor aber am Ende in gut eineinviertel Stunden 5:7, 1:6.

Die Australian-Open-Siegerin aus Belarus verlor in den ersten drei Partien nur 13 Games. In Paris war sie aber noch nie wirklich erfolgreich, erst einmal – bei ihrem Halbfinal im letzten Jahr – erreichte sie zuvor die zweite Woche. (abu/sda)