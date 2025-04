Mujinga Kambundji misslang der Start in die Freiluftsaison. Zum Auftakt der Diamond League lief die Bernerin in Xiamen über 200 m in 23,51 Sekunden in den 9. Rang.



«Leider lief es nicht so, wie ich wollte. Ich war in den letzten Tagen ein bisschen krank, wohl wegen dem Flug», erklärte Kambundji in einer Videobotschaft. Auf den ersten 100 Metern sei sie wie geplant vorne dabei gewesen, in der zweite Hälfte habe die Substanz gefehlt. «Auf den letzten 50, 60, 70 Metern war die Kraft komplett weg. Im Hinblick auf die nächsten Wettkämpfe muss ich schauen, was Sinn macht», so Kambundji.



Rund einen Monat, nachdem sie in Nanjing zum zweiten Mal in ihrer Karriere Hallen-Weltmeisterin geworden war, verlief die Rückkehr nach China enttäuschend. Der 32-jährigen Sprinterin ging nach einem ordentlich Start auf der Zielgerade die Kraft aus. Als Siegerin jubelte Anavia Battle. Die Frau aus den USA wurde bei leichtem Rückenwind in 22,41 Sekunden gestoppt.



Shericka Jackson belegte bei ihrer Rückkehr in 22,79 Sekunden Platz 2. In ihrem Paradejahr 2023 hatte sich die Jamaikanerin in 21,41 Sekunden bis auf sieben Hundertstel dem Weltrekord von Florence Griffith-Joyner anlässlich der Olympischen Spiele 1988 in Seoul (21,34) genähert. Sie hat also wie Mujinga Kambundji viel Raum zur Verbesserung. (nih/sda)