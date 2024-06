Klarer Sieg gegen Gauff: Swiatek in Paris zum dritten Mal in Folge im Final

Am Samstag greift Swiatek nach ihrem vierten Turniersieg am French Open nach 2020, 2022 und 2023. Es wäre ihr fünfter Grand-Slam-Titel.

In der Neuauflage des letztjährigen Viertelfinals war Gauff für Swiatek kein echter Gradmesser. Ihre beste Phase hatte die US-Open-Siegerin zu Beginn des zweiten Umgangs, als sie ihr einziges Break (zum 3:1) realisierte. Doch Swiatek schlug eiskalt zurück und holte sich vier Games in Folge. Nach knapp 100 Minuten verwertete die 23-Jährige schliesslich ihren vierten Matchball. Es war bereits ihr elfter Sieg gegen Gauff, gegen keine andere Spielerin hat Swiatek auf der Tour mehr Siege eingefahren.

Mit ihrem 20. Sieg in Folge setzte Swiatek ihren starken Lauf in Roland Garros fort und schloss damit zu Steffi Graf auf. Bis zum Rekord der Amerikanerin Chris Evert fehlen der Polin am Grand-Slam-Turnier auf Sand allerdings noch neun weitere Siege.

Deutschland und England gehen neue Wege – die Trikots aller EM-Teilnehmer

Im Vorfeld der grossen internationalen Turniere ist etwas vom spannendsten, wie die einzelnen Nationalteams auflaufen werden. Und zwar nicht nur, welche Spieler auf dem Platz stehen werden, sondern auch, was sie tragen werden. So haben auch in diesem Jahr die meisten Länder neue Trikots vorgestellt. Nun ist bei allen 24 Teilnehmern bekannt, in welchen Leibchen sie an der Europameisterschaft 2024 in Deutschland auflaufen werden.