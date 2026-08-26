João Palhinha 🇵🇹
Alter: 31 Jahre
Position: Defensives Mittelfeld
Marktwert: 15 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 45 Spiele, 7 Tore
Bem-vindo, João Palhinha! 🦅 pic.twitter.com/Q3I3qIbFDA— SL Benfica (@SLBenfica) August 26, 2026
Bayern leiht ausserdem eines seiner Talente aus. Der 19-jährige Peruaner Felipe Chavez soll in der 2. Bundesliga bei Magdeburg Spielpraxis sammeln. (ram)
👋🏻 𝐒𝐄𝐑𝐕𝐔𝐒, 𝐅𝐄𝐋𝐈𝐏𝐄!— 1. FC Magdeburg (@1fc_magdeburg) August 26, 2026
Der FCM hat Felipe Chávez vom FC Bayern München auf Leihbasis verpflichtet. Anschließend verfügt unser Club zudem über eine Kaufoption für den 19-jährigen Mittelfeldspieler.
Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit, Felipe! 😁
—————#EINMALIMMER pic.twitter.com/nxWJc2wvll