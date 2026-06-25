Der frühere Nationalspieler Johan Djourou wird ab Juli Cheftrainer des Frauen-Teams von Étoile Carouge, das in der Nationalliga B spielt. Das teilte der Schweizerische Fussballverband SFV am Donnerstagabend mit. Gleichzeitig wird der 39-jährige Genfer seine Funktion als Technischer Direktor der Frauen-Nationalteams weiter ausüben. «Seine Aufgaben und Zuständigkeiten innerhalb der Frauen-Teams bleiben unverändert», schreibt der SFV. (abu/sda)
Transferticker
Djourou übernimmt Carouge-Frauen +++ Meister Thun verpflichtet Nicolas Bürgy
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Neuer Trainerposten für Johan Djourou
Nicolas Bürgy zum FC Thun
Nicolas Bürgy wechselt zurück in die Schweiz. Der 30-jährige Innenverteidiger erhielt beim Schweizer Meister Thun einen Vertrag bis Sommer 2028 mit Option auf eine weitere Saison.
Der bei den Young Boys ausgebildete Bürgy spielte ab 2017 bereits einmal eineinhalb Saisons leihweise für die Berner Oberländer. Danach wechselte der Berner über Aarau und Paderborn nach Dänemark, wo er zuletzt für Odense BK spielte. (car/sda)
Der bei den Young Boys ausgebildete Bürgy spielte ab 2017 bereits einmal eineinhalb Saisons leihweise für die Berner Oberländer. Danach wechselte der Berner über Aarau und Paderborn nach Dänemark, wo er zuletzt für Odense BK spielte. (car/sda)
Gattuso übernimmt bei Lazio Rom
Italiens früherer Nationaltrainer Gennaro Gattuso übernimmt den Trainerposten bei Lazio Rom. Der Hauptstadtklub gab am Dienstag die Verpflichtung des Weltmeisters von 2006 bekannt.
Für Gattuso ist es bereits die elfte Station als Trainer, seit der frühere Mittelfeldspieler 2013 beim FC Sion seine zweite Karriere begonnen hatte. Zuletzt hatte der 48-Jährige die italienische Nationalmannschaft betreut, musste seinen Posten aber nach dem abermaligen Scheitern der Squadra Azzurra in der WM-Qualifikation im Playoff-Spiel gegen Bosnien-Herzegowina im März räumen. Zuvor trainierte Gattuso unter anderem die AC Milan, Napoli, Valencia, Marseille und Hajduk Split. (riz/sda)
Für Gattuso ist es bereits die elfte Station als Trainer, seit der frühere Mittelfeldspieler 2013 beim FC Sion seine zweite Karriere begonnen hatte. Zuletzt hatte der 48-Jährige die italienische Nationalmannschaft betreut, musste seinen Posten aber nach dem abermaligen Scheitern der Squadra Azzurra in der WM-Qualifikation im Playoff-Spiel gegen Bosnien-Herzegowina im März räumen. Zuvor trainierte Gattuso unter anderem die AC Milan, Napoli, Valencia, Marseille und Hajduk Split. (riz/sda)
Thun verpflichtet Nico Maier
Der Schweizer Meister FC Thun verpflichtet den 25-jährigen offensiven Mittelfeldspieler Nico Maier. Der frühere YB-Junior unterschrieb einen bis im Sommer 2028 gültigen Vertrag, wie die Berner Oberländer mitteilten.
Maier spielte von 2022 bis Sommer 2025 für den FC Wil in der Challenge League und zuletzt bei Blau-Weiss Linz. Für den Absteiger der österreichischen Bundesliga erzielte er in 21 Meisterschaftseinsätzen vier Tore. (riz/sda)
Nico Maier 🇨🇭
Alter: 25
Position: Offensives Mittelfeld
Marktwert: 400'000 Euro
Bilanz 2025/26: 22 Spiele, 4 Tore, 1 Assists
Maier spielte von 2022 bis Sommer 2025 für den FC Wil in der Challenge League und zuletzt bei Blau-Weiss Linz. Für den Absteiger der österreichischen Bundesliga erzielte er in 21 Meisterschaftseinsätzen vier Tore. (riz/sda)
Nico Maier 🇨🇭
Alter: 25
Position: Offensives Mittelfeld
Marktwert: 400'000 Euro
Bilanz 2025/26: 22 Spiele, 4 Tore, 1 Assists
Servette verpflichtet brasilianischen Mittelfeldspieler
Der Servette FC meldet die Verpflichtung des 28-jährigen Brasilianers Pedro Naressi. Der defensive Mittelfeldspieler erhält bei den Genfern einen Vertrag bis Ende Juni 2028.
Naressi spielte die letzten vier Jahre für Ludogorez Rasgrad. Für den bulgarischen Klub kam er in der vergangenen Saison achtmal in der Europa League und 24-mal in der nationalen Meisterschaft zum Einsatz. (car/sda)
Naressi spielte die letzten vier Jahre für Ludogorez Rasgrad. Für den bulgarischen Klub kam er in der vergangenen Saison achtmal in der Europa League und 24-mal in der nationalen Meisterschaft zum Einsatz. (car/sda)
Nadine Riesen wechselt zu West Ham
Die Schweizer Nationalspielerin Nadine Riesen schliesst sich nach ihrem Abgang bei Eintracht Frankfurt West Ham United an. Wie der Klub aus London mitteilt, erhält die 26-jährige Verteidigerin einen Dreijahresvertrag.
Riesen spielte in den vergangenen drei Jahren in Frankfurt, wo sie den in diesem Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängerte. Beim Zehnten der abgelaufenen Saison in der englischen Women's Super League trifft Riesen mit Seraina Piubel und Leila Wandeler auf zwei Kolleginnen aus dem Nationalteam. (abu/sda)
Riesen spielte in den vergangenen drei Jahren in Frankfurt, wo sie den in diesem Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängerte. Beim Zehnten der abgelaufenen Saison in der englischen Women's Super League trifft Riesen mit Seraina Piubel und Leila Wandeler auf zwei Kolleginnen aus dem Nationalteam. (abu/sda)
Alvarez fordert Transfer – Atlético reagiert mit klarer Ansage
Julian Alvarez befindet sich derzeit mit Argentinien an der WM. Dort kam er zweimal nur von der Bank – nach dem 2:0-Sieg gegen Österreich liess der Stürmer von Atlético Madrid dann aber eine Bombe platzen. «Es ist nicht der richtige Moment, um darüber zu sprechen, aber ich bin eine ehrliche Person: Ich habe mit den Verantwortlichen des Klubs gesprochen und ich denke, dass das beste für alle ein Transfer ist.»
Der 26-Jährige wird vom FC Barcelona umworben und würde wohl gerne zum amtierenden Meister wechseln. Atlético reagierte jedoch umgehend – und klar: «Es gibt keinen Betrag, für den Barcelona Julian kaufen kann», teilten die Rojiblanco gegenüber Diario AS mit. «Entweder wird die Ausstiegsklausel gezahlt oder er wird nicht wechseln.» Die Ausstiegsklausel, die in der spanischen Liga Pflicht ist, beträgt 500 Millionen Euro. (nih)
Julian Alvarez 🇦🇷
Alter: 26
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 100 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 49 Spiele, 20 Tore, 9 Assists
Der 26-Jährige wird vom FC Barcelona umworben und würde wohl gerne zum amtierenden Meister wechseln. Atlético reagierte jedoch umgehend – und klar: «Es gibt keinen Betrag, für den Barcelona Julian kaufen kann», teilten die Rojiblanco gegenüber Diario AS mit. «Entweder wird die Ausstiegsklausel gezahlt oder er wird nicht wechseln.» Die Ausstiegsklausel, die in der spanischen Liga Pflicht ist, beträgt 500 Millionen Euro. (nih)
Julian Alvarez 🇦🇷
Alter: 26
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 100 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 49 Spiele, 20 Tore, 9 Assists
Aufsteiger Vaduz holt Stürmer Dejan Sorgic
Der FC Vaduz hat sich für die Super League verstärkt. Der Aufsteiger verpflichtet den 36-jährigen Stürmer Dejan Sorgic, der zuletzt in der Challenge League für Yverdon spielte.
Sorgic bringt die Erfahrung aus 223 Partien in der Super League mit. Für die Klubs Luzern, Thun und Sion schoss der Stürmer insgesamt 72 Tore. Der in Kroatien geborene Angreifer ist schweizerisch-serbischer Doppelbürger. (riz/sda)
Dejan Sorgic 🇷🇸
Alter: 36
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 100'000 Euro
Bilanz 2025/26: 24 Spiele, 8 Tore
Sorgic bringt die Erfahrung aus 223 Partien in der Super League mit. Für die Klubs Luzern, Thun und Sion schoss der Stürmer insgesamt 72 Tore. Der in Kroatien geborene Angreifer ist schweizerisch-serbischer Doppelbürger. (riz/sda)
Dejan Sorgic 🇷🇸
Alter: 36
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 100'000 Euro
Bilanz 2025/26: 24 Spiele, 8 Tore
Demichelis trainiert künftig den RB Leipzig
Martin Demichelis heisst der neue Trainer von RB Leipzig. Der 45-jährige Argentinier folgt auf Ole Werner und erhält einen Zweijahresvertrag, wie der Bundesligist mitteilte. Demichelis war zuletzt bei Mallorca tätig. Er hatte seinen Vertrag nach dem Abstieg mit dem Klub zunächst verlängert. Nun dürfte er von einer Ausstiegsklausel Gebrauch gemacht haben.
Als Spieler war Demichelis lange für Bayern München aktiv. Zwischen 2003 und 2010 gewann er mit dem Verein viermal die Meisterschaft und den Cup. Für die argentinische Nationalmannschaft bestritt der 51-fache Internationale unter anderem den WM-Final 2014. Seine Trainerkarriere startete er beim Nachwuchs des FC Bayern, bevor er mit dem argentinischen Club River Plate im Juli 2023 Meister wurde. (riz/sda/dpa)
Als Spieler war Demichelis lange für Bayern München aktiv. Zwischen 2003 und 2010 gewann er mit dem Verein viermal die Meisterschaft und den Cup. Für die argentinische Nationalmannschaft bestritt der 51-fache Internationale unter anderem den WM-Final 2014. Seine Trainerkarriere startete er beim Nachwuchs des FC Bayern, bevor er mit dem argentinischen Club River Plate im Juli 2023 Meister wurde. (riz/sda/dpa)
Ittens Wechsel zu Werder Bremen perfekt
Cédric Itten kehrt in die Bundesliga zurück. Der 29-jährige Stürmer wechselt von Fortuna Düsseldorf zu Werder Bremen, wie sein neuer Klub am Sonntag bekannt gibt. Itten passe «hervorragend» in das von Werder Bremen gesuchte Profil, wird Peter Niemeyer, Leiter Profifussball des Vereins, zum Transfer zitiert. Dies unter anderem auch wegen seiner bisher gesammelten Erfahrung in Vereinen und der Schweizer Nationalmannschaft.
2021 spielte Itten bereits eine halbe Saison in der Bundesliga, damals für Greuther Fürth. Anschliessend erfolgte die Rückkehr in die Schweiz zu den Berner Young Boys, ehe er vor einem Jahr in die 2. Bundesliga zu Fortuna Düsseldorf wechselte. Mit dem Klub stieg der Schweizer Internationale, der aktuell Teil von Murat Yakins WM-Kader ist, in der vergangenen Saison ab. Itten wusste mit 16 Toren in 32 Pflichtspielen dennoch zu überzeugen.
In Bremen trifft er nun auf einen alten Bekannten. Trainer Daniel Thioune war bis im Oktober des vergangenen Jahres als Coach von Düsseldorf engagiert, ehe er dort freigestellt wurde. «Der Austausch mit dem Trainer, den ich bereits aus der Vergangenheit kenne, war super», wird Itten in der Mitteilung von Werder Bremen zitiert. (pre/sda)
Cedric Itten 🇨🇭
Alter: 29
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 1,8 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 32 Spiele, 15 Tore
2021 spielte Itten bereits eine halbe Saison in der Bundesliga, damals für Greuther Fürth. Anschliessend erfolgte die Rückkehr in die Schweiz zu den Berner Young Boys, ehe er vor einem Jahr in die 2. Bundesliga zu Fortuna Düsseldorf wechselte. Mit dem Klub stieg der Schweizer Internationale, der aktuell Teil von Murat Yakins WM-Kader ist, in der vergangenen Saison ab. Itten wusste mit 16 Toren in 32 Pflichtspielen dennoch zu überzeugen.
In Bremen trifft er nun auf einen alten Bekannten. Trainer Daniel Thioune war bis im Oktober des vergangenen Jahres als Coach von Düsseldorf engagiert, ehe er dort freigestellt wurde. «Der Austausch mit dem Trainer, den ich bereits aus der Vergangenheit kenne, war super», wird Itten in der Mitteilung von Werder Bremen zitiert. (pre/sda)
Cedric Itten 🇨🇭
Alter: 29
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 1,8 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 32 Spiele, 15 Tore
Bertone vom Meister nach LuzernHarter Schlag für den FC Thun: Der Schweizer Meister verliert seinen Leader Leonardo Bertone. Der Mittelfeldspieler unterschrieb für zwei Jahre beim Ligakonkurrenten FC Luzern. «Er wird unserem Spiel Stabilität verleihen und unserem Team mit seiner Persönlichkeit, seiner Spielintelligenz und seiner Mentalität auf und neben dem Platz weiterhelfen», hofft Sportchef Remo Meyer. (ram)
Leonardo Bertone 🇨🇭
Alter: 32 Jahre
Position: Defensives Mittelfeld
Markwert: 400'000 Euro
Bilanz 2025/26: 33 Spiele, 11 Tore
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