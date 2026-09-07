Der 48-Jährige hatte die Mannschaft erst Anfang Juni übernommen. In der Serie A blieb der Klub aus Florenz unter Grosso ohne Punkt. Ende August verlor die Fiorentina zu Hause gegen Aufsteiger Frosinone 0:3, am Samstag folgte vor eigenem Publikum ein 1:2 gegen Torino. Einzig im Cup feierte Grosso mit seinem Team gegen den Zweitligisten Benevento Calcio einen Sieg.
Der Weltmeister von 2006 war von Sassuolo nach Florenz gewechselt. Es war nicht das erste Station von kurzer Dauer als Trainer. Bei Sion dauerte das Engagement ab August 2020 sieben Monate. 2023 war zudem bei Olympique Lyon nach nur drei Monaten und sieben Spielen vorzeitig Schluss. (nih/sda)