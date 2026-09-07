Der zuletzt vertragslosewechselt in die italienische Serie A. Der Schweizer Mittelfeldspieler unterschrieb beibis Ende der Saison.Sierro wurde beim FC Sion ausgebildet und landete nach den Stationen Freiburg, St.Gallen und YB beim FC Toulouse. Beim Ligue-1-Klub wurde er Captain, debütierte mit 28 Jahren in der Schweizer Nationalmannschaft und kam in dieser zu bisher 15 Einsätzen. Vor einem Jahr entschied er sich für den Wechsel zum saudischen Klub Al-Shabab, was ihn möglicherweise die Teilnahme an der WM in Nordamerika kostete.Parma stieg 2024 in die Serie A auf und belegte in der vergangenen Saison den 13. Platz. Mit dem jungen Luzerner Aussenverteidiger Sascha Britschgi steht ein zweiter Schweizer beim Klub unter Vertrag. (ram/sda)🇨🇭Alter: 30 JahrePosition: Zentrales MittelfeldMarktwert: 3,5 Mio. EuroBilanz 2025/26: 28 Spiele, 1 Tor