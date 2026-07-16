Riola Xhemaili
wechselt von der PSV Eindhoven in den Niederlanden zum FC Como
. Dies teilte der Verein aus Norditalien mit, ohne Angaben zur Vertragslaufzeit zu machen.
Xhemaili gewann in der vergangenen Saison mit Eindhoven den Meistertitel und traf dabei in 22 Meisterschaftsspielen 14 Mal. «Sie ist eine proaktive und mutige Spielerin, die sowohl Tore schiessen als auch vorbereiten kann», lässt sich Heather O'Reilly, Leiterin Frauenfussball bei Como, in der Mitteilung zum Transfer der Schweizer Nationalspielerin zitieren. Beim Aufsteiger in die Serie A trifft Xhemaili auf den ehemaligen Schweizer Nationaltrainer Nils Nielsen, der als technischer Direktor angestellt ist. (riz/sda)
Riola Xhemaili
🇨🇭
Alter: 23
Position: Offensives Mittelfeld
Marktwert: 160'000 Euro
Bilanz 2025/26: 39 Spiele, 18 Tore, 7 Vorlagen