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Transfer-News: Isaac Schmidt verstärkt die Young Boys

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Isaac Schmidt verstärkt die Young Boys +++ Vasovic-Rekordtransfer vom FCL zu Brügge fix

16.07.2026, 10:1916.07.2026, 10:19
Sportredaktion
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Isaac Schmidt verstärkt die Young Boys
Isaac Schmidt wechselt von Leeds United zu den Young Boys. Der 26-Jährige hat einen Vierjahresvertrag bis Sommer 2030 unterzeichnet. (car)

Isaac Schmidt 🇨🇭
Alter: 26 Jahre
Position: Linker Verteidiger
Marktwert: 2,2 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 19 Spiele, 1 Tor


YB-Stürmer Colley in die Türkei
Die Karriere von Ebrima Colley geht in der Türkei weiter. Der Offensivspieler aus Gambia verlässt YB nach drei Saisons zu Konyaspor. (ram)

Ebrima Colley 🇬🇲
Alter: 25 Jahre
Position: Linksaussen
Marktwert: 800'000 Euro
Bilanz 2025/26: 24 Spiele, 3 Tore
Nächster Schweizer zu Brügge
Nach dem früheren Nati-Goalie Yann Sommer und Ex-FCZ-Spieler Cheveyo Tsawa holt Club Brügge den 18-jährigen Andrej Vasovic vom FC Luzern. Der Stürmer ist Teil der Schweizer U19-Nationalmannschaft.

Für den FCL ist der Wechsel ein neuer Transferrekord: Die Belgier bezahlen rund sieben Millionen Franken. Die Ablöse kann sich durch Boni auf über zehn Millionen Franken erhöhen. (ram)

Andrej Vasovic 🇨🇭
Alter: 18 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 1,5 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 34 Spiele, 12 Tore
Belgiens Captain wechselt zu Manchester United
Belgiens Captain Youri Tielemans wechselt innerhalb der englischen Premier League von Aston Villa zu Manchester United. Nach Angaben seines neuen Vereins erhält der Mittelfeldspieler einen bis Juni 2031 gültigen Vertrag. Bei der WM war der 29-Jährige mit der belgischen Nationalmannschaft im Viertelfinal an Spanien gescheitert.

Mit Aston Villa hatte Tielemans in der abgelaufenen Saison durch einen Finalsieg gegen den SC Freiburg (3:0) den Titel in der Europa League gewonnen. (riz/sda/dpa)

Youri Tielemans 🇧🇪
Alter: 29
Position: Zentrales Mittelfeld
Marktwert: 30 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 35 Spiele, 2 Tore, 7 Vorlagen
Xhemaili wechselt in die Serie A
Riola Xhemaili wechselt von der PSV Eindhoven in den Niederlanden zum FC Como. Dies teilte der Verein aus Norditalien mit, ohne Angaben zur Vertragslaufzeit zu machen.

Xhemaili gewann in der vergangenen Saison mit Eindhoven den Meistertitel und traf dabei in 22 Meisterschaftsspielen 14 Mal. «Sie ist eine proaktive und mutige Spielerin, die sowohl Tore schiessen als auch vorbereiten kann», lässt sich Heather O'Reilly, Leiterin Frauenfussball bei Como, in der Mitteilung zum Transfer der Schweizer Nationalspielerin zitieren. Beim Aufsteiger in die Serie A trifft Xhemaili auf den ehemaligen Schweizer Nationaltrainer Nils Nielsen, der als technischer Direktor angestellt ist. (riz/sda)

Riola Xhemaili 🇨🇭
Alter: 23
Position: Offensives Mittelfeld
Marktwert: 160'000 Euro
Bilanz 2025/26: 39 Spiele, 18 Tore, 7 Vorlagen
FC Basel verstärkt sich mit Linksverteidiger
Der FC Basel verstärkt seine Verteidigung. Wie der Klub am Dienstag mitteilt, unterschrieb der Linksverteidiger Coleen Louis einen Vertrag bis im Sommer 2030.

Der 21-jährige französisch-guadeloupianische Doppelbürger spielte in der vergangenen Saison beim Amiens SC in der zweiten französischen Liga, wo er sich in der zweiten Saisonhälfte als Stammspieler etablierte. Zum Ende der Spielzeit stieg er mit dem Verein jedoch ab. Zuvor war er für zwei Saisons beim Paris FC in der U19 und der zweiten Mannschaft aufgelaufen. Für die französische Nationalmannschaft bestritt Louis insgesamt fünf Einsätze in den Nachwuchsteams. (riz/sda)

Coleen Louis 🇫🇷
Alter: 21
Position: Linker Verteidiger
Marktwert: 500'000 Euro
Bilanz 2025/26: 29 Spiele, 2 Vorlagen
Nassim Zoukit verlässt Aarau in Richtung Thun
Nassim Zoukit wechselt vom FC Aarau zum Schweizer Meister nach Thun. Wie der Verein mitteilt, unterschreibt der 25-Jährige einen Vertrag über drei Jahre, mit Option auf eine weitere Saison.

Der Mittelfeldspieler wurde unter anderem in der Nachwuchsabteilung des FC Girona in Spanien ausgebildet, ehe er 2021 in die Schweiz zu Etoile Carouge wechselte und später mit Lausanne-Sport Erfahrung in der Super League sammelte. Im vergangenen Sommer unterschrieb er – nachdem er 2023 wieder zu Carouge zurückgekehrt war – beim FC Aarau. Für das Team der Challenge League, das den Aufstieg in der Barrage gegen GC knapp verpasste, stand er in der abgelaufenen Saison wettbewerbsübergreifend 39 Mal in der Startelf. (riz/sda)

Nassim Zoukit 🇨🇭
Alter: 25
Position: Defensives Mittelfeld
Marktwert: 400'000 Euro
Bilanz 2025/26: 37 Spiele, 7 Vorlagen