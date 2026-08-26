Baleba unterschrieb für fünf Jahre und sagte: «Es ist ein unglaubliches Gefühl, dass ich nun im Klub meiner Träume spielen kann.» Er könne es nicht erwarten, unter Michael Carrick aufzulaufen: «Seine Erfahrung und sein Knowhow machen ihn zum perfekten Trainer, der mir dabei helfen wird, das höchste Niveau zu erreichen.» (ram)
Carlos Baleba 🇨🇲
Alter: 22 Jahre
Position: Defensives Mittelfeld
Marktwert: 55 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 35 Spiele, kein Tor
Carlos Baleba. Manchester United.— Manchester United (@ManUtd) August 25, 2026
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