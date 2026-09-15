Die wichtigsten Transfers im Sommer 2026
Real Madrid baggert bei Kobel +++ YB verstärkt Defensive mit Jenz
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Real baggert bei Kobel
Jenz wechselt zu YB – Smith verlässt die Berner
Derweil liessen die Young Boys den Linksverteidiger Rhodri Smith am Schlusstag des geöffneten Transferfensters nach Tschechien ziehen. Der am Mittwoch 20-jährige Schweizer Nachwuchs-Internationale schloss sich leihweise bis Saisonende Banik Ostrava an. Der in der höchsten Liga spielende Klub besitzt im Anschluss eine Kaufoption. (riz/sda)
Moritz Jenz🇩🇪
Alter: 27 Jahre
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 5 Millionen Euro
Bilanz 2026/27: 23 Spiele, 2 Tore
Rhodri Smith 🇨🇭
Alter: 19 Jahre
Position: Linker Verteidiger
Marktwert: 600'000 Euro
Bilanz 2026/27: 28 Spiele, 1 Vorlage
Kenzo Goudmijn zu den Grasshoppers
Mittelfeldspieler Goudmijn bestritt die letzten Saisons in der niederländischen Eredivisie (Go Ahead Eagles und Excelsior Rotterdam). (riz/sda)
Kenzo Goudmijn 🇳🇱
Alter: 24 Jahre
Position: Mittelfeld
Marktwert: 700'000 Euro
Bilanz 2026/27: 27 Spiele, 1 Tor
Michelin soll Basel besser machen
Michelin entstammt dem Nachwuchs von Toulouse, wo er vor zehn Jahren bei den Profis debütierte. Er spielte in Frankreich in den beiden höchsten Ligen, bei AEK Athen und zuletzt in Spaniens LaLiga 2. (ram/sda)
Clément Michelin 🇫🇷
Alter: 29 Jahre
Position: Rechter Verteidiger
Marktwert: 600'000 Euro
Bilanz 2026/27: kein Spiel
GC holt Verteidiger Hilton
John Hilton 🇺🇸
Alter: 25 Jahre
Position: Linksverteidiger
Marktwert: 350'000 Euro
Bilanz 2025/26: 21 Spiele, kein Tor
Ex-Sion-Trainer Grosso bei Fiorentina freigestellt
Der 48-Jährige hatte die Mannschaft erst Anfang Juni übernommen. In der Serie A blieb der Klub aus Florenz unter Grosso ohne Punkt. Ende August verlor die Fiorentina zu Hause gegen Aufsteiger Frosinone 0:3, am Samstag folgte vor eigenem Publikum ein 1:2 gegen Torino. Einzig im Cup feierte Grosso mit seinem Team gegen den Zweitligisten Benevento Calcio einen Sieg.
Der Weltmeister von 2006 war von Sassuolo nach Florenz gewechselt. Es war nicht das erste Station von kurzer Dauer als Trainer. Bei Sion dauerte das Engagement ab August 2020 sieben Monate. 2023 war zudem bei Olympique Lyon nach nur drei Monaten und sieben Spielen vorzeitig Schluss.
Nachfolger von Grosso bei der Fiorentina wird dessen Vorgänger Paolo Vanoli, der das Team schon von November 2025 bis Ende letzter Saison betreut hat. (nih/sda)
Sierro wechselt in die Serie A
Sierro wurde beim FC Sion ausgebildet und landete nach den Stationen Freiburg, St.Gallen und YB beim FC Toulouse. Beim Ligue-1-Klub wurde er Captain, debütierte mit 28 Jahren in der Schweizer Nationalmannschaft und kam in dieser zu bisher 15 Einsätzen. Vor einem Jahr entschied er sich für den Wechsel zum saudischen Klub Al-Shabab, was ihn möglicherweise die Teilnahme an der WM in Nordamerika kostete.
Parma stieg 2024 in die Serie A auf und belegte in der vergangenen Saison den 13. Platz. Mit dem jungen Luzerner Aussenverteidiger Sascha Britschgi steht ein zweiter Schweizer beim Klub unter Vertrag. (ram/sda)
Vincent Sierro 🇨🇭
Alter: 30 Jahre
Position: Zentrales Mittelfeld
Marktwert: 3,5 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 28 Spiele, 1 Tor
𝐁𝐞𝐧𝐯𝐞𝐧𝐮𝐭𝐨 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐭 𝐒𝐢𝐞𝐫𝐫𝐨 🇨🇭💛💙#ForzaParma pic.twitter.com/EQ5aRklsz3— 𝐏𝐚𝐫𝐦𝐚 𝐂𝐚𝐥𝐜𝐢𝐨 𝟏𝟗𝟏𝟑 (@1913parmacalcio) September 4, 2026
Lotomba zieht es zu Celtic
In Rotterdam kam Lotomba in den gut zwei Jahren zu 41 Einsätzen. Eine tragende Rolle nahm er in den Niederlanden aber nie ein, auch weil er bald nach seinem Wechsel von Nizza zu Feyenoord mit einem Unterschenkelbruch längere Zeit ausfiel.
Beim 56-fachen schottischen Meister Celtic Glasgow wird Lotomba von Martin O'Neill trainiert, der auf der vereinsinternen Webseite die Polyvalenz und technische Stärke des achtfachen Schweizer Internationalen hervorhebt. Das letzte Länderspiel bestritt der Waadtländer, der mit YB dreimal Schweizer Meister wurde, im Oktober 2023. (hkl/sda)
Rodriguez zurück nach Turin
Ricardo Rodriguez 🇨🇭
Alter: 34 Jahre
Position: Linksverteidiger
Marktwert: 1,4 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 35 Spiele, kein Tor
Kabashi verlässt GC in Richtung Schottland
Mit GC kam Kabashi zu fünf Einsätzen in der Super League. In der laufenden Saison wurde er lediglich in der zweiten Mannschaft eingesetzt. (riz/sda)
Französischer Innenverteidiger für Lausanne-Sport
Der 24-jährige fast zwei Meter grosse Kinkoué spielte zuletzt in der Ligue 1 bei Le Havre, bei jenem Verein, bei dem auch Luka Elsner, der heutige Trainer von Lausanne-Sport, tätig war. (riz/sda)
Etienne Youté Kinkoué
Alter: 24 Jahre
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 2,5 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 9 Spiele, Keine Tore
Ronaldo Dantas auf Leihbasis zu Stade Lausanne-Ouchy
Der 21-jährige Dantas kehrte in diesem Sommer vom FC Vaduz zu den Innerschweizern zurück. Auch bei den Liechtensteinern war er auf Leihbasis tätig gewesen. Den Vertrag mit dem FC Luzern verlängerte er im Juli vorzeitig um zwei Jahre. Die neue Vereinbarung ist bis Sommer 2029 gültig. (riz/sda)
Ronaldo Dantas 🇨🇭
Alter: 21 Jahre
Position: Offensives Mittelfeld
Marktwert: 0,4 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 42 Spiele, 8 Tore
Thun löst Vertrag mit Stewart auf
Stewart stiess im Frühjahr 2025 zu den Berner Oberländern. In der Rückrunde der Aufstiegssaison gelangen dem 23-jährigen Angreifer vier Tore. In der Meistersaison wurde er im Februar an den AFC Wimbledon in die League One ausgeliehen. (ram/sda)
Layton Stewart 🏴
Alter: 23 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 200'000 Euro
Bilanz 2026/27: 3 Spiele, 1 Tor
Sambischer Knipser für Servette
Mutandwa steht noch bis 2030 beim Serie-A-Klub Cagliari Calcio unter Vertrag, war in der vergangenen Saison aber an den SV Ried ausgeliehen. Für den österreichischen Bundesligisten erzielte er in 29 Meisterschaftsspielen 14 Treffer und beendete die Saison damit als zweitbester Torschütze der Liga. (ram/sda)
Kingstone Mutandwa 🇿🇲
Alter: 23 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 3,5 Mio. Euro
Schwede Roche von Lausanne-Sport nach Belgien
Der 25-jährige Roche hatte sich den Waadtländern vor drei Jahren angeschlossen. Davor war er bei seinem Stammverein Sirius in seiner Heimatstadt Uppsala tätig gewesen. Beim neuen Arbeitgeber hat sich Roche ebenfalls für drei Saisons verpflichtet. (riz/sda)
Jamie Roche 🇸🇪
Alter: 25 Jahre
Position: Mittelfeld
Marktwert: 3,5 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 41 Spiele, 4 Tore, 1 Vorlage
Gescheiterter Medizintest: Fazliji wechselt nicht zum FCZ
Der Mittelfeldspieler scheiterte am Medizintest. Canepa sagt dazu: «Wir haben den Medizintest gemacht. Es ist nicht dramatisch, aber es braucht mindestens noch ein paar Wochen, bis er wieder topfit ist.» Die Zürcher suchen aktuell einen Spieler, der direkt einsatzfähig ist. Fazliji riss sich in der letzten Saison bereits zum zweitenmal das Kreuzband. (riz)
Betim Fazliji 🇽🇰
Alter: 27 Jahre
Position: Defensives Mittelfeld
Marktwert: 0,2 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 9 Spiele
Marokkanischer Internationaler für Leipzig
Neil El Aynaoui 🇲🇦
Alter: 25 Jahre
Position: Mittelfeld
Marktwert: 30 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 34 Spiele, 2 Tore, 2 Vorlagen
Neuer Teamkollege für Granit Xhaka
Kevin Danso 🇦🇹
Alter: 27 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 20 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 36 Spiele
Manchester City verpflichtet Enzo Fernandez
Der WM-Finalist aus Argentinien unterschrieb einen Vertrag bis 2031, wie Manchester City mitteilte. «Wenn du dir den Kader anschaust, City hat überall Qualität», wurde Fernandez zitiert. «Ich könnte nicht glücklicher sein, hier zu sein.» Für den Weltmeister von 2022 greift Manchester City tief in die Tasche. Gemäss Medienberichten sollen für den Argentinier 140 bis 145 Millionen Euro nach London fliessen. Damit wird der englische Transferrekord eingestellt. Vor einem Jahr war der Schwede Alexander Isak für die gleiche Summe von Newcastle zu Liverpool gewechselt. Fernandez war 2023 für 121 Millionen Euro von Benfica zu Chelsea gewechselt.
Zudem schnappte sich City am Dienstagabend noch Iliman Ndiaye vom FC Everton. Der 26 Jahre alte Flügelspieler unterschrieb bis 2031. (riz/sda/dpa)
Andi Zeqiri spielt wieder für Lüttich
Basel leiht Albian Ajeti an Lugano aus
Woltemade wechselt auf Leihbasis zu Juventus Turin
Gabriel Jesus zu Barça
Gabriel Jesus 🇧🇷
Alter: 29 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 17 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 27 Spiele, 6 Tore
When instinct calls, you answer. ☎️ pic.twitter.com/BgZktIcJ17— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 1, 2026
Noch ein neuer Kollege für Manzambi
Taylor Harwood-Bellis 🏴
Alter: 24 Jahre
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 20 Mio. Euro
Bilanz 2026/27: 48 Spiele, 7 Tore
His time to be a Villan... 🟣— Aston Villa (@AstonVilla) September 1, 2026
Aston Villa is delighted to announce the signing of Taylor Harwood-Bellis from Southampton 🏴 pic.twitter.com/snU0NgU8y1
Manzambi-Klub rüstet nochmals auf
Ibrahim Mbaye 🇸🇳
Alter: 18 Jahre
Position: Rechtsaussen
Marktwert: 30 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 31 Spiele, 3 Tore
Fast and fearless 💨— Aston Villa (@AstonVilla) September 1, 2026
Aston Villa is delighted to announce the signing of Ibrahim Mbaye from Paris Saint-Germain 🇸🇳 pic.twitter.com/Pr0lTJ01DR
Thun holt Nationalspieler aus der Bundesliga
Kristal ist erst 18 Jahre alt, dennoch kommt er mit der A-Nationalmannschaft bereits auf 14 Einsätze. In seiner Heimat war er mit 14 Jahren und 245 Tagen zudem der jüngste Spieler, der in der höchsten Liga eingesetzt worden ist. (ram/sda)
Patrik Kristal 🇪🇪
Alter: 18 Jahre
Position: Zentrales Mittelfeld
Marktwert: 175'000 Euro
Bilanz 2025/26: 28 Spiele, kein Tor (Regionalliga West)
Der 1. FC Köln verleiht Mittelfeldspieler Patrik Kristal an den FC Thun. Beim Schweizer Erstligisten soll der 18-jährige estnische Nationalspieler in dieser Saison Spielpraxis sammeln.— 1. FC Köln (@fckoeln) September 1, 2026
Viel Erfolg in der Schweiz, Patrik 🫶
_#effzeh pic.twitter.com/5dK7ra7lao
Imeri wechselt in die Bundesliga
Kastriot Imeri 🇨🇭
Alter: 26 Jahre
Position: Linkes Mittelfeld
Marktwert: 2 Mio. Euro
Bilanz 2026/27: 3 Spiele, 1 Tor
Von Schweizer Käse kann man nie genug bekommen. 🧀 #FCUnion pic.twitter.com/xXxN3DU8Ke— 1. FC Union Berlin (@fcunion) September 1, 2026
Ansah verlässt Union Berlin
Ilyas Ansah 🇩🇪
Alter: 21 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 12 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 36 Spiele, 5 Tore
An experienced Germany U21's forward! 🇩🇪— Hull City (@HullCity) September 1, 2026
🔗 https://t.co/4PYOSEB1NM pic.twitter.com/S4bR2gwsKK
Giandomenico von GC nach Fürth
Loris Giandomenico 🇨🇭
Alter: 20 Jahre
Position: Linker Verteidiger
Marktwert: 200'000 Euro
Bilanz 2026/27: 2 Spiele, kein Tor
Chelsea-Guiu nach Leipzig
Dafür verlässt Conrad Harder die Ostdeutschen zumindest vorübergehend. Der 21-jährige Däne wird deshalb an Racing Strasbourg ausgeliehen. (ram)
Marc Guiu 🇪🇸
Alter: 20 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 12 Mio. Euro
Marc liefert direkt: So wird sein Name ausgesprochen 👇 https://t.co/3EniQbEreA pic.twitter.com/EmLibkye1H— RB Leipzig (@RBLeipzig) September 1, 2026
Conrad Harder 🇩🇰
Alter: 21 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 17 Mio. Euro
Bilanz 2026/27: 2 Spiele, 1 Tor
At Racing, some left feet had made history.— Racing Club de Strasbourg Alsace English (@RCSA_English) September 1, 2026
Today my own story with Racing begins 💙
▸ #120YearsOfPassion pic.twitter.com/UnbiijNRnI
Koindredi zurück in Lausanne
Koindredi stand zuletzt bei Sporting Lissabon unter Vertrag. Er spielte in der vergangenen Saison leihweise beim FC Basel. (ram/sda)
Koba Koindredi 🇫🇷
Alter: 24 Jahre
Position: Zentrales Mittelfeld
Marktwert: 3 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 41 Spiele, 2 Tore
𝐊𝐎𝐁𝐀 𝐊𝐎𝐈𝐍𝐃𝐑𝐄𝐃𝐈 𝟐𝟎𝟐𝟗 ✍🏽— FC Lausanne-Sport (@lausanne_sport) September 1, 2026
Le FC Lausanne-Sport annonce avoir trouvé un accord avec le @SportingCP pour le transfert définitif du milieu de terrain Koba Koindredi, qui s’est engagé avec le club jusqu’au 30 juin 2029.
🔗 Le communiqué 👉🏻 https://t.co/m4ORLmf7kK pic.twitter.com/2ng6L9E3vK
Frankfurt holt Verteidiger Brassier
Brassier könne sowohl in der Innenverteidigung als auch auf der linken Abwehrseite eingesetzt werden, schrieb der Verein. Er unterschrieb einen Vertrag bis 2031. (ram)
Lilian Brassier 🇫🇷
Alter: 26 Jahre
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 12 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 30 Spiele, kein Tor
Eintracht Frankfurt verpflichtet Lilian Brassier 🦅— Eintracht Frankfurt (@Eintracht) August 31, 2026
Der 26-jährige Verteidiger wechselt vom Stade Rennais Football Club nach Frankfurt, wo er einen Vertrag bis 2031 unterschreibt.
Mehr Infos hier: https://t.co/MTDixrqy5q#SGE pic.twitter.com/AAbcScvH3u
Mbabu in die Serie B
Kevin Mbabu 🇨🇭
Alter: 31 Jahre
Position: Rechter Verteidiger
Marktwert: 2,2 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 43 Spiele, 1 Tor
𝗕𝗘𝗡𝗩𝗘𝗡𝗨𝗧𝗢 𝗞𝗘𝗩𝗜𝗡 💙#ForzaDoria 🔵⚪🔴⚫⚪🔵 pic.twitter.com/JjSydopfZj— U.C. Sampdoria (@sampdoria) August 31, 2026
Servette holt Fofana von Chelsea
Fofana wechselte im Winter 2023 von Molde zu Chelsea, konnte sich bei den Londonern aber nie durchsetzen und wurde diverse Male verliehen, zuletzt an Racing Strasbourg.
Mit dem Transfer von Junior Kadile gab Servette auch einen Abgang bekannt. Der 23-jährige Franzose wechselt nach starken Leistungen im letzten Halbjahr zum französischen Champions-League-Teilnehmer Lens. (sda)
Monteiro von den Young Boys nach Lecce
Für YB lief der 27-jährige Monteiro in den vergangenen fünf Jahren auf. Der siebenfache Schweizer Nationalspieler wurde 2023 Double-Gewinner und 2024 Meister. Insgesamt absolvierte der durchschlagskräftige Offensivspieler 176 Pflichtspiele im gelbschwarzen Trikot, dabei erzielte er 35 Tore und steuerte 24 Assists bei.
In der laufenden Saison zeigte sich Monteiro in bester Form. In den ersten fünf Super-League-Spielen erzielte er insgesamt drei Tore und war er einmal Vorbereiter. (hkl/sda)
Luzern verleiht Jesper Löfgren
Löfgren wurde im Sommer 2024 nach einem überzeugenden Halbjahr als Leihspieler von Djurgarden fix übernommen. Danach kam er aber kaum mehr zu Einsätzen, auch weil ein Leistenbruch ihn über ein Jahr lang ausser Gefecht setzte. (hkl/sda)
YB verpflichtet französischen U21-Nationalspieler
Herba Guirassy verlässt erstmals seinen Stammverein Nantes, für dessen 1. Mannschaft er 46 Partien bestritten hat, 39 davon in den letzten beiden Saisons in der Ligue 1. Im Sommer folgte der Abstieg des Traditionsvereins. In der Ligue 2 kam Guirassy in den letzten Wochen zu vier Einsätzen (1 Tor und 1 Assist).
Die Young Boys beschreiben den Neuzugang, der im März seinen bisher einzigen Einsatz für Frankreichs U21 hatte, als trickreich und schnell. Zur Ablösesumme machte YB keine Angaben. Gemäss der Sportzeitung «L'Equipe» soll sie rund 5 Millionen Euro betragen. (hkl/sda)
Vogt fix zu Heidenheim
«Insbesondere ein persönliches Gespräch mit Trainer Frank Schmidt hat mich davon überzeugt, dass Heidenheim der perfekte Zwischenschritt für mich ist, um mich im deutschen Profifussball zu beweisen», lässt sich Vogt zitieren. «Ich möchte die Zeit beim FCH unbedingt nutzen, um viel Spielpraxis in der 2. Bundesliga zu sammeln und dabei auf Torejagd zu gehen.» (ram)
Alessandro Vogt 🇨🇭
Alter: 21 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 8 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 41 Spiele, 18 Tore
Verstärkung für die Offensive: Der FCH leiht den schweizerischen U21-Nationalspieler Alessandro Vogt von der TSG Hoffenheim aus! ✍— 1. FC Heidenheim 1846 e. V. (@FCH1846) August 31, 2026
Zur Meldung: 👉 https://t.co/hQnzhLaqVh pic.twitter.com/yjpiLdvUcO
Fix: Barcola wechselt zu Liverpool
Der Wechsel des 28-fachen Nationalspielers stand seit einiger Zeit im Raum. In Liverpool unterschrieb Barcola einen «langfristigen» Vertrag. (ram)
Bradley Barcola 🇫🇷
Alter: 23 Jahre
Position: Linksaussen
Marktwert: 90 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 49 Spiele, 13 Tore
We are delighted to announce we have completed the signing of Bradley Barcola from Paris Saint-Germain, subject to international clearance 😁🇫🇷— Liverpool FC (@LFC) August 31, 2026
🔗 https://t.co/tlATpsWclC pic.twitter.com/CUC3DPYlj9
Holt der BVB Woltemade – oder Juve?
Am deutschen Nationalspieler soll aber auch Juventus stark interessiert sein. Dem Vernehmen nach soll es zwischen den Turinern und Woltemade sogar schon eine Einigung geben. (ram)
Nick Woltemade 🇩🇪
Alter: 24 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 55 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 54 Spiele, 12 Tore
Quellen: Bild | Fabrizio Romano
Monteiro beim Medizincheck in Lecce
Joël Monteiro 🇨🇭
Alter: 27 Jahre
Position: Linkes Mittelfeld
Marktwert: 3,5 Mio. Euro
Bilanz 2026/27: 6 Spiele, 3 Tore
Nottingham Forest holt Muñoz
Daniel Muñoz 🇨🇴
Alter: 30 Jahre
Position: Rechter Verteidiger
Marktwert: 22 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 46 Spiele, 5 Tore
Welcome to Nottingham Forest, Daniel Muñoz. ✍️ pic.twitter.com/jvbcPsdMxU— Nottingham Forest (@NFFC) August 31, 2026
ManCity gibt nochmals 40 Mio. aus
«Es ist alles sehr anders hier, aber ich glaube, dass ich mich schnell daran gewöhnen werde», sagte Allan. Damit hat Manchester City in diesem Transferfenster rund 313 Millionen Euro ausgegeben, am meisten (135 Mio. Euro) für Mittelfeldspieler Elliot Anderson. (ram)
Allan 🇧🇷
Alter: 22 Jahre
Position: Rechtsaussen
Marktwert: 20 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 42 Spiele, 6 Tore
Welcome to City, Allan 🩵 pic.twitter.com/3UNqwzZkiA— Manchester City (@ManCity) August 31, 2026
Moukoko in die Türkei?
Youssoufa Moukoko 🇩🇪
Alter: 21 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 5 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 41 Spiele, 18 Tore
Quelle: Sky
Ajax angelt sich Amrabat
Sofyan Amrabat 🇲🇦¨
Alter: 30 Jahre
Position: Defensives Mittelfeld
Marktwert: 10 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 29 Spiele, 2 Tore
Ajax has reached an agreement with Sofyan Amrabat. The defensive midfielder has signed a contract in Amsterdam that takes immediate effect and runs until June 30, 2028.— AFC Ajax (@AFCAjax) August 30, 2026
Jordi Cruijff: ‘We are delighted to have secured Sofyan’s signature. He is physically strong, technically… pic.twitter.com/b9iSUYkXGb
Watkins in die Wüste
Ollie Watkins 🏴
Alter: 30 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 25 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 55 Spiele, 21 Tore
DONE DEAL! 🔏— Match of the Day (@BBCMOTD) August 30, 2026
Ollie Watkins has completed his £51m move to Saudi Pro League side Al-Hilal from Aston Villa. pic.twitter.com/I7gkmzArv7
Decarli beendet Karriere
Decarli schloss sich vor zwei Jahren den Zürchern an. Davor hatte er mit Eintracht Braunschweig in der zweiten Bundesliga gespielt. (ram/sda)
Saulo Decarli 🇨🇭
Alter: 34 Jahre
Meilensteine: Belgischer Meister 2018 mit Brügge, Zweitliga-Meister mit Bochum 2021. 131 Spiele in der 2. Bundesliga, 28 in der Super League, 23 in der Serie B.
Dibu Martinez zu Chelsea
Emiliano Martinez 🇦🇷
Alter: 33 Jahre
Position: Torhüter
Marktwert: 12 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 44 Spiele, 14x zu Null
LS holt Verteidiger Cozza
Nicolas Cozza 🇫🇷
Alter: 27 Jahre
Position: Verteidiger
Marktwert: 2,5 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 31 Spiele, kein Tor
Lausanne holt ivorischen Stürmer
Nene, der im Playoff der Conference League gegen St.Gallen ohne Einsatz blieb, kam bei den Dänen bisher kaum über die Jokerrolle hinaus. Trotzdem erzielte er in der vergangenen Saison fünf Meisterschaftstore. Nach Ablauf der einjährigen Leihe verfügen die Lausanner über eine Kaufoption. (sda)
Levy Nene 🇨🇮
Alter: 20
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 1 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 27 Spiele, 10 Tore
Franzose Ayé zieht von Servette in die Türkei weiter
Florian Ayé 🇫🇷
Alter: 29
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 2 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 28 Spiele, 12 Tore
Freiburg leiht Atubolu nach Frankfurt aus
Atubolu war in den vergangenen Jahren die klare Nummer 1 bei den Breisgauern. Eine Verlängerung seines bis 2027 gültigen Vertrags schlug der 24-Jährige vorerst jedoch aus und bekundete stattdessen Wechselabsichten. Danach folgte die Kehrtwende, nachdem sich kein Abnehmer hatte finden lassen. Der Leihvertrag beinhaltet gemäss Mitteilung eine «bedingte Kaufpflicht». Welche Parameter für eine definitive Übernahme erfüllt sein müssen, kommunizierten die Vereine nicht. (abu/sda)
Noah Atubolu 🇩🇪
Alter: 24
Position: Torhüter
Marktwert: 25 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 50 Spiele, 12 Mal ohne Gegentor
Kily Gonzalez neuer Trainer von Inter Miami
Hoyos musste seinen Posten nach zuletzt fünf Spielen ohne Sieg in der Major League Soccer räumen. Er hatte das Amt erst im April von Javier Mascherano übernommen. Zuvor wirkte der 63-jährige Hoyos im Verein als Sportdirektor. Mascherano, auch er Argentinier, war unerwartet zurückgetreten - fünf Monate, nachdem er die Mannschaft aus Florida zum ersten Meistertitel geführt hatte. (abu/sda)
Marmoush zu den Spurs
Omar Marmoush 🇪🇬
Alter: 27 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 50 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 36 Spiele, 8 Tore
Omar is a Lilywhite 🇪🇬 pic.twitter.com/Bq8Vxt5f7l— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 27, 2026
Goretzka fix zu Aston Villa
Leon Goretzka 🇩🇪
Alter: 31 Jahre
Position: Zentrales Mittelfeld
Marktwert: 12 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 48 Spiele, 5 Tore
A serial winner arrives at B6... 🏆— Aston Villa (@AstonVilla) August 27, 2026
Aston Villa is delighted to announce the signing of Leon Goretzka 🤩 pic.twitter.com/IW3xcTaPU9
Witzig auf dem Absprung?
Christian Witzig 🇨🇭
Alter: 25 Jahre
Position: Linkes Mittelfeld
Marktwert: 1 Mio. Euro
Bilanz 2026/27: 9 Spiele, 1 Tor
Quelle: Blick
Palhinha definitiv weg aus München
João Palhinha 🇵🇹
Alter: 31 Jahre
Position: Defensives Mittelfeld
Marktwert: 15 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 45 Spiele, 7 Tore
Bem-vindo, João Palhinha! 🦅 pic.twitter.com/Q3I3qIbFDA— SL Benfica (@SLBenfica) August 26, 2026
Bayern leiht ausserdem eines seiner Talente aus. Der 19-jährige Peruaner Felipe Chavez soll in der 2. Bundesliga bei Magdeburg Spielpraxis sammeln. (ram)
👋🏻 𝐒𝐄𝐑𝐕𝐔𝐒, 𝐅𝐄𝐋𝐈𝐏𝐄!— 1. FC Magdeburg (@1fc_magdeburg) August 26, 2026
Der FCM hat Felipe Chávez vom FC Bayern München auf Leihbasis verpflichtet. Anschließend verfügt unser Club zudem über eine Kaufoption für den 19-jährigen Mittelfeldspieler.
Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit, Felipe! 😁
—————#EINMALIMMER pic.twitter.com/nxWJc2wvll
ManCity haut richtig Kohle raus
Ayyoub Bouaddi 🇲🇦
Alter: 18 Jahre
Position: Zentrales Mittelfeld
Marktwert: 80 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 42 Spiele, kein Tor
Welcome to City, @BouaddiAyyoub 🩵 pic.twitter.com/iKi1XxAFSi— Manchester City (@ManCity) August 26, 2026
ManUtd klotzt bei Baleba
Baleba unterschrieb für fünf Jahre und sagte: «Es ist ein unglaubliches Gefühl, dass ich nun im Klub meiner Träume spielen kann.» Er könne es nicht erwarten, unter Michael Carrick aufzulaufen: «Seine Erfahrung und sein Knowhow machen ihn zum perfekten Trainer, der mir dabei helfen wird, das höchste Niveau zu erreichen.» (ram)
Carlos Baleba 🇨🇲
Alter: 22 Jahre
Position: Defensives Mittelfeld
Marktwert: 55 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 35 Spiele, kein Tor
Carlos Baleba. Manchester United.— Manchester United (@ManUtd) August 25, 2026
IT'S OFFICIAL! ❤️🔒
Leipzig holt Nkunku zurück
Christopher Nkunku 🇫🇷
Alter: 28 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 25 Mio. Euro
Bilanz 2026/27: 35 Spiele, 8 Tore
HE IS BACK! 🎈😍— RB Leipzig (@RBLeipzig) August 25, 2026
Christopher #Nkunku kehrt für die Saison 2026/27 auf Leihbasis zu den Roten Bullen zurück. Zudem gibt es eine Kaufoption. 🤝
Willkommen zurück in Leipzig, Christo! ❤️🤍
🔗 https://t.co/B55Pm5tcO3 pic.twitter.com/t7krYlQVLf
Hadjam verlässt YB Richtung Premier League
Jaouen Hadjam🇩🇿
Alter: 23 Jahre
Position: Linksverteitiger
Marktwert: 7 Mio. Euro
Bilanz 2026/27: 3 Spiele, kein Tor
Darian Males verlässt die Young Boys
Der bei Luzern ausgebildete Males suchte 2020 sein Glück bei Inter Mailand, konnte sich dort aber nie durchsetzen. Anfang 2021 kehrte er leihweise in die Schweizer Liga zurück und lief für den FC Basel auf. Im Sommer 2023 wechselte der ehemalige Schweizer Nachwuchsinternationale zu den Young Boys, mit denen er in der ersten Saison gleich Schweizer Meister wurde.
Bei Widzew Lodz unterschrieb der 25-Jährige einen Dreijahresvertrag. (sda)
Auch Matoshi verlässt Thun
«Obwohl auch dieser Abgang natürlich schmerzt, macht es mich stolz zu sehen, dass mit Valmir ein weiterer Spieler, der bei uns ausgebildet wurde, den Sprung ins Ausland schafft», sagte Thuns Präsident Andres Gerber. Matoshis Weg sei ein schönes Zeichen für die hervorragende Arbeit, die im Nachwuchs geleistet werde. (ram)
Valmir Matoshi 🇽🇰
Alter: 23 Jahre
Position: Offensives Mittelfeld
Marktwert: 1,5 Mio. Euro
Bilanz 2026/27: 7 Spiele, kein Tor
Ex-Espe Maglica in die Türkei
Matej Maglica 🇭🇷
Alter: 27 Jahre
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 1,2 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 33 Spiele, 8 Tore
Kocaelisporumuza hoş geldin Matej Maglica! 💪🏻— Kocaelispor (@Kocaelispor) August 24, 2026
Futbolcu Matej Maglica'nın kulübümüze nihai transferi konusunda Almanya Futbol Federasyonu'na tescilli SV Darmstadt 98 ile mutabakata varılmış olup, futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır.
Oyuncumuza kutsal armamız altında… pic.twitter.com/ygBY2zfj1E
HSV holt Knipser Moffi
Nach einer mässigen Saison beim FC Porto will er seiner Karriere neuen Schwung verleihen. Vor allem bei Lorient und Nizza zeigte Moffi, dass er weiss, wo das Tor steht. (ram)
Terem Moffi 🇳🇬
Alter: 27 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 8 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 30 Spiele, 5 Tore
Fix: Thun verliert auch Heule
Michael Heule 🇨🇭
Alter: 25 Jahre
Position: Linksverteidiger
Marktwert: 2,5 Mio. Euro
Bilanz 2026/27: 8 Spiele, kein Tor
Neuer Stürmer für YB?
Herba Guirassy 🇫🇷
Alter: 19 Jahre
Position: Linksaussen
Marktwert: 7 Mio. Euro
Bilanz 2026/27: 3 Spiele, 1 Tor
Quelle: Sky
Coulibaly verlässt Bremen
Karim Coulibaly 🇩🇪
Alter: 19 Jahre
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 28 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 27 Spiele, 1 Tor
Skhiri zurück nach Köln
Ellyes Skhiri 🇹🇳
Alter: 31 Jahre
Position: Defensives Mittelfeld
Marktwert: 5 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 34 Spiele, kein Tor
Sierro will zurück nach Europa
Vincent Sierro 🇨🇭
Alter: 30 Jahre
Position: Zentrales Mittelfeld
Marktwert: 3,5 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 28 Spiele, 1 Tor
El Mala bleibt in Köln
Zuletzt war ein Wechsel El Malas zu Borussia Dortmund wie zuvor auch ein Transfer zu Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion geplatzt. Danach gab es Gerüchte über ein Interesse von RB Leipzig. Nun bleibt El Mala jedoch in der Rheinmetropole. (abu/t-online.de)
Said El Mala 🇩🇪
Alter: 19 Jahre
Position: Linker Flügel
Marktwert: 45 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 36 Spiele, 13 Tor, 5 Vorlagen
Cancelo zurück zu Barcelona
João Cancelo 🇵🇹
Alter: 32 Jahre
Position: Rechter Verteidiger
Marktwert: 8 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 29 Spiele, 3 Tore
The heart always finds its way home. 💙❤️ pic.twitter.com/vYWa5AmevZ— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 20, 2026
Ltaief wechselt nach Polen
Sayfallah Ltaief 🇹🇳
Alter: 26 Jahre
Position: Linksaussen
Marktwert: 1,3 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 27 Spiele, 3 Tore
Sayfallah Ltaief piłkarzem Cracovii! ⚪️🔴— CRACOVIA (@KSCracoviaSA) August 20, 2026
🔗 https://t.co/Kdg3IOmxsK pic.twitter.com/lbpj5WrVsm
Auxerre bessert bei GC-Meyer nach
Tim Meyer 🇨🇭
Alter: 22 Jahre
Position: Defensives Mittelfeld
Marktwert: 1,2 Mio. Euro
Bilanz 2026/27: 4 Spiele
Quelle: Blick
Demirovic in die Türkei?
Bereits verkauft hat Stuttgart einen anderen Ex-St.Galler. Für Stürmer Jovan Milosevic blättert Braga 8 Millionen Euro hin. (ram)
Ermedin Demirovic 🇧🇦
Alter: 28 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 22 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 38 Spiele, 15 Tore
Quelle: Sky
Reijnders kassiert bei Saudis fett ab
Tijjani Reijnders 🇳🇱
Alter: 28 Jahre
Position: Zentrales Mittelfeld
Marktwert: 50 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 47 Spiele, 7 Tore
مرحباً أهل الخُبر 👋🏻 مرحباً جمهور @alqadsiah ❤️💛 pic.twitter.com/L9V9an0p4n— Tijjani Reijnders (@T_Reijnders) August 19, 2026
Fix: Elvedi zu Leeds United
Mit 318 Bundesliga-Partien ist er nicht nur der Schweizer mit den meisten Einsätzen in der höchsten deutschen Liga, sondern auch der Ausländer, der am häufigsten für die Borussen im Einsatz gestanden hat. Für den Wechsel nach England empfahl sich Elvedi nicht zuletzt an der WM im Sommer mit herausragenden Leistungen.
Letzte Saison belegte der dreimalige Meister den 14. Platz. Mit Noah Okafor wird in Leeds auch ein Schweizer neuer Teamkollege von Elvedi. Zudem gehört der ehemalige FCZ-Fanliebling Wilfried Gnonto zum Team, das letzte Saison im Cup bis in den Halbfinal vorstiess. (ram/sda)
Nico Elvedi 🇨🇭
Alter: 29 Jahre
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 8 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 36 Spiele, 2 Tore
🤩 Welcome to Leeds, Nico! pic.twitter.com/erff8FgHJM— Leeds United (@LUFC) August 19, 2026
Pogba und Monaco trennen sich
Pogba war im Sommer 2025 als vereinsloser Spieler ins Fürstentum gewechselt. Bei Juventus Turin war sein Vertrag vorzeitig aufgelöst worden, nachdem eine Dopingprobe positiv ausgefallen war. Ob der mittlerweile 33-jährige Weltmeister von 2018, für den Manchester United vor zehn Jahren die damalige Rekordablöse von 105 Millionen Euro auf den Tisch legte, seine Karriere andernorts fortsetzt, ist unklar. (ram/sda/dpa)
Paul Pogba 🇫🇷
Alter: 33 Jahre
Position: Zentrales Mittelfeld
Markwert: 2,5 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 6 Spiele, kein Tor
Fix: Aebischer zu Union Berlin
Für Aebischer, der seine Karriere bei YB begann und 2022 zu Bologna wechselte, ist es die dritte Station im Ausland. Im vergangenen Jahr stieg er mit Pisa aus der Serie A ab. Wie lange sein Vertrag mit Union Berlin Gültigkeit hat, wurde nicht kommuniziert. (ram/sda)
Michel Aebischer 🇨🇭
Alter: 29 Jahre
Position: Zentrales Mittelfeld
Marktwert: 4 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 36 Spiele, 1 Tor
Gute Schweizer Käse. 🧀 #FCUnion https://t.co/CUN2fileRn pic.twitter.com/uik6T9SRW2— 1. FC Union Berlin (@fcunion) August 19, 2026
Villa rüstet nochmals auf
Zion Suzuki 🇯🇵
Alter: 23 Jahre
Position: Torhüter
Marktwert: 30 Mio. Euro
Matteo Ruggeri 🇮🇹
Alter: 24 Jahre
Position: Linker Verteidiger
Marktwert: 28 Mio. Euro
Good morning, Villans ✌️ pic.twitter.com/o2O4m9a7id— Aston Villa (@AVFCOfficial) August 19, 2026
Wechselt Embolo doch nicht in die MLS?
Breel Embolo 🇨🇭
Alter: 29
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 15 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 34 Spiele, 10 Tore, 3 Assists
Rodri bei seinem Traumklub
Die letzten sieben Jahre hatte er bei Manchester City gespielt, wo er 2023 die Champions League sowie viermal die Premier League gewann. Die beiden Klubs hatten lange verhandelt. Als Basissumme sollen die Engländer nach einer Erhöhung des Angebots aus Barcelona nun 60 Millionen Euro für Rodri erhalten, der Rest sind Bonuszahlungen. Sein Vertrag in Manchester war nur noch eine Saison gültig. (ram/sda)
Rodri 🇪🇸
Alter: 30
Position: Defensives Mittelfeld
Marktwert: 55 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 33 Spiele, 2 Tore
The master of space and time touches down in Barcelona ⏱️ pic.twitter.com/BESJxrGg3w— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 18, 2026
Patrick Vieira neuer Nationaltrainer des Senegal
Der Entscheid, den 50-jährigen und im Senegal geborenen Vieira zu ernennen, sei eine «strategische Wahl», die «einen neuen Schritt im Bestreben der FSF markiert, einen hochkarätigen Trainerstab einzusetzen, der den sportlichen Ambitionen unseres Landes entspricht», teilte der Verband mit. (car/sda/afp)
Luzern holt wohl neue Nummer 1
Karlo Letica 🇭🇷
Alter: 29
Position: Torhüter
Marktwert: 1,5 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 53 Spiele, 12 Mal ohne Gegentor
Junger Spanier für die Grasshoppers
Guibelalde stammt aus der Nachwuchsabteilung von Real Sociedad. Vor einem Jahr wechselte er zum baskischen Rivalen Bilbao, wo der 1,93 m grosse zentrale Mittelfeldspieler für die 2. Mannschaft in der 3. Liga zu 24 Einsätzen kam. (abu/sda)
Manex Guibelalde 🇪🇸
Alter: 22
Position: Zentrales Mitteleld
Marktwert: 0,2 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 27 Spiele
Bremen holt Füllkrug zurück
Füllkrug spielte bereits in der Jugend für Werder und kehrte 2019 noch einmal von Hannover 96 zurück. 2023 wechselte er als Bundesliga-Torschützenkönig für eine Ablösesumme von geschätzt 15 Millionen Euro zu Borussia Dortmund, schon ein Jahr später verließ er den BVB Richtung West Ham. (abu/sda)
Niclas Füllkrug 🇩🇪
Alter: 33
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 3,5 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 29 Spiele, 1 Tor