Reuteler wechselte 2018 von Luzern nach Frankfurt und prägte das Spiel der Eintracht (bis 2020 1. FFC Frankfurt) während acht Jahren. An der Heim-EM im Sommer des letzten Jahres spielte sie eine tragende Rolle im Schweizer Team. Nun erfüllt sich die 27-jährige Obwaldnerin den Traum von der höchsten englischen Liga. Arsenal ist mit 15 Meisterschaften und elf Cupsiegen sowie zwei Champions-League-Titeln der erfolgreichste Klub auf der Insel. (riz/sda)
Géraldine Reuteler🇨🇭
Alter: 27
Position: Mittelfeld
Marktwert: 400'000 Euro
Bilanz 2025/26: 35 Spiele, 10 Tore