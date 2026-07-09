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Transfer-News: Lausanne-Sport verliert Fofana an die Ligue 1

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Weltmeisterin Putellas wechselt nach London +++ Fofana zieht es in die Ligue 1

09.07.2026, 06:5109.07.2026, 06:51
Sportredaktion
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Weltmeisterin Alexia Putellas wechselt zu den London City Lionesses
Die ehemalige Weltfussballerin Alexia Putellas wechselt zum ambitionierten englischen Erstligisten London City Lionesses. Zu den Vertragsdetails machte der Klub keine Angaben. Die Spanierin hatte ihren im Sommer auslaufenden Vertrag beim Champions-League-Sieger FC Barcelona nicht mehr verlängert.

Die Lionesses sind der erste Verein in der englischen Women's Super League, der unabhängig von einem Männer-Fussballverein agiert. Der Besitzerin Michele Kang gehört auch der französische Spitzenklub Olympique Lyonnes. «Der Ehrgeiz des Klubs und sein klares Bekenntnis, sich als unabhängiger Klub ausschliesslich für Frauen weiterzuentwickeln, sprechen mich sehr an», sagte die 32-jährige Putellas.

Putellas absolvierte in 14 Jahren 507 Spiele für den FC Barcelona und hält mit 232 Treffern den Vereinsrekord. Insgesamt gewann die spanische Nationalspielerin 38 Titel mit dem Klub. Als erste Fussballerin wurde sie in den Jahren 2021 und 2022 in zwei aufeinanderfolgenden Jahren als Weltfussballerin ausgezeichnet. Mit der spanischen Nationalmannschaft wurde Putellas 2023 Weltmeisterin. (car/sda/dpa)

Alexia Putellas🇪🇸
Alter: 32
Position: Mittelfeld
Marktwert: 1,2 Millionen Euro
Bilanz 2025/26: 25 Spiele, 9 Tore



Sékou Fofana verlässt Lausanne-Sport
Lausanne-Sport vermeldet den Abgang von Sékou Fofana. Der 23-jährige Linksverteidiger wechselt in die französische Ligue 1 zu AJ Auxerre.

Fofana war 2021 im Alter von 18 Jahren zum Waadtländer Klub gestossen und kehrt nun in sein Heimatland zurück. Beim Lausanner Nachwuchs durchlief der Abwehrspieler mit Wurzeln in der Elfenbeinküste die verschiedenen Stufen und entwickelte sich in der vergangenen Saison mit 29 Einsätzen in der Super League zu einem wichtigen Bestandteil der Mannschaft. (car/sda)

Sékou Fofana 🇫🇷
Alter: 23
Position: Verteidiger
Marktwert: 800'000 Euro
Bilanz 2025/26: 40 Spiele, 2 Tore



Nübel verlässt Bayern München in Richtung Türkei
Alexander Nübel verlässt Bayern München definitiv und wechselt zu Besiktas Istanbul. Der deutsche Rekordmeister und der Traditionsklub aus der türkischen Süper Lig einigten sich auf einen Transfer des 29-jährigen Torhüters.

Laut Medienberichten beträgt die Ablösesumme 6,5 Millionen Euro, hinzu kommen bis zu fünf Millionen Euro an Bonuszahlungen. In Istanbul erhält Nübel, der als dritter Torhüter zum deutschen WM-Kader gehört, einen bis im Sommer 2029 gültigen Vertrag.

Nübel galt beim FC Bayern schon länger als Abschiedskandidat. In den vergangenen drei Saisons war er an den Ligakonkurrenten VfB Stuttgart ausgeliehen, zuvor spielte er von 2021 bis 2023 auf Leihbasis bei der AS Monaco. Seit seinem ablösefreien Wechsel von Schalke 04 nach München im Jahr 2020 bestritt er lediglich vier Pflichtspiele für die Bayern. (car/sda)

Alexander Nübel 🇩🇪
Alter: 29
Position: Torwart
Marktwert: 12 Millionen Euro
Bilanz 2025/26: 49 Spiele, 14 Spiele ohne Gegentor
Reuteler wechselt zu Arsenal
Was schon lange vermutet wurde, ist nun Tatsache: Géraldine Reuteler wechselt nach ihrem Vertragsende bei Eintracht Frankfurt ablösefrei zu Arsenal. «Arsenal ist einer der grössten Klubs der Welt und ich bin so stolz, dass ich hier sein kann», wird Reuteler auf der Vereinswebsite zitiert. Wie lange sich der Klub aus London die Dienste der Schweizer Nationalspielerin sicherte, ist nicht bekannt.

Reuteler wechselte 2018 von Luzern nach Frankfurt und prägte das Spiel der Eintracht (bis 2020 1. FFC Frankfurt) während acht Jahren. An der Heim-EM im Sommer des letzten Jahres spielte sie eine tragende Rolle im Schweizer Team. Nun erfüllt sich die 27-jährige Obwaldnerin den Traum von der höchsten englischen Liga. Arsenal ist mit 15 Meisterschaften und elf Cupsiegen sowie zwei Champions-League-Titeln der erfolgreichste Klub auf der Insel. (riz/sda)

Géraldine Reuteler🇨🇭
Alter: 27
Position: Mittelfeld
Marktwert: 400'000 Euro
Bilanz 2025/26: 35 Spiele, 10 Tore
Edin Omeragic wechselt in die Ligue 2
Der ehemalige Schweizer Junioren-Nationalgoalie Edin Omeragic wechselt nach zwei Saisons bei Neuchâtel Xamax zu Stade Reims in die Ligue 2. Bei den Nordfranzosen erhielt der 24-jährige Cousin von Becir Omeragic (FC Basel) einen Dreijahresvertrag. (riz/sda)


Edin Omeragic 🇨🇭
Alter: 24
Position: Torwart
Marktwert: 400'000 Euro
Bilanz 2025/26: 34 Spiele, 6 Spiele ohne Gegentor
Schwedischer Mittelfeldspieler zum FC Basel
Der FC Basel verpflichtet den schwedischen Mittelfeldspieler Ludwig Malachowski Thorell für vier Jahre. Der 21-Jährige kommt vom schwedischen Überraschungsmeister Mjällby und unterschrieb einen bis 2030 gültigen Vertrag, wie der FCB mitteilt.

«Er ist ein spielstarker und intelligenter Zentrumsspieler, der beim schwedischen Meister Mjällby trotz seiner erst 21 Jahre bereits Führungsaufgaben übernommen hat und Verantwortung im Spielaufbau trug», schwärmt Basels Technischer Direktor Andreas Herrmann. (abu/sda)

Ludwig Malachowski Thorell 🇸🇪
Alter: 21
Position: Zentrales Mittelfeld
Marktwert: 1 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 16 Spiele, 2 Tore, 3 Assists


Calligaris unterschreibt erneut bei Atlético
Nach Lia Wälti verlässt auch Viola Calligaris Juventus Turin. Die Schweizer Nationalspielerin wechselt zu Atlético Madrid, wo sie einen Zweijahresvertrag unterschreibt.

Mit einem Bild der 30-Jährigen und den Worten «Bienvenida Viola Calliagris» verkündete der Klub auf Instagram die Ankunft der Innenverteidigerin, die bereits von 2017 bis 2019 für die Rojiblancos spielte. Es war nach ihrem Abgang von YB die erste Station im Ausland. Calligaris' Vertrag in Turin lief diesen Sommer aus und wurde nicht verlängert. (riz/sda)

Viola Calligaris🇨🇭
Alter: 30 Position: Innenverteidigerin
Marktwert: 100'000 Euro
Bilanz 2025/26: 18 Spiele, 3 Assists
Maceiras wechselt zu Servette
Servette sichert sich die Dienste von Quentin Maceiras. Der 30-jährige Schweizer Verteidiger kommt vom Puskas AFC aus Ungarn und unterschreibt bei den Genfern einen Zweijahresvertrag, wie der Klub mitteilt.

Maceiras wurde beim FC Sion ausgebildet und absolvierte für die Walliser und später die Young Boys insgesamt 136 Spiele in der Super League. Mit den Bernern gewann er 2021 den Meistertitel und 2023 das Double. (riz/sda)

Quentin Maceiras🇨🇭
Alter: 30
Position: Rechter Verteidiger
Marktwert: 800'000 Euro
Bilanz 2025/26: 30 Spiele, 4 Assists
Genfer Talent wechselt in die Ligue 1
Der Schweizer U19-Nationalspieler Loun Srdanovic wechselt mit einem Vier-Jahres-Vertrag von Servette Genf nach Lille, wie der Ligue-1-Klub mitteilt. Der 19-jährige Genfer Rechtsverteidiger kam in der vergangenen Super-League-Saison für Servette auf elf Einsätze. (abu/sda)

Loun Srdanovic 🇨🇭
Alter: 19
Position: Rechter Verteidiger
Marktwert: 1,2 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 17 Spiele, 1 Assist
Filipe Luis neuer Trainer der AS Monaco
Das für die AS Monaco spielende Schweizer Duo Denis Zakaria und Philipp Köhn erhält einen neuen Trainer. Der 40-jährige Brasilianer Filipe Luis wird mit einem Vertrag bis Juni 2028 ausgestattet, wie der Ligue-1-Klub mitteilt.

Der ehemalige brasilianische Internationale (44 Länderspiele) Luis trainierte in seiner Heimat bis Anfang März den Traditionsklub Flamengo. In Monaco folgt er auf den Belgier Sébastien Pocognoli, der am 1. Juni entlassen wurde. (abu/sda/afp)


Tonali wird zu Tottenhams Rekordtransfer
Tottenham Hotspur nimmt Sandro Tonali unter Vertrag und lässt sich die Dienste des 26-jährigen Mittelfeldspielers eine Rekord-Ablösesumme kosten.

Laut Medienberichten überwies der Londoner Premier-League-Klub für den italienischen Internationalen deutlich mehr als 100 Millionen Euro an den Ligakonkurrenten Newcastle United. (abu/sda/apa)

Sandro Tonali 🇮🇹
Alter: 26
Position: Defensives Mittelfeld
Marktwert: 80 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 53 Spiele, 3 Tore


Glasner wird Cheftrainer von Nottingham Forest
Oliver Glasner ist neuer Cheftrainer von Nottingham Forest. Der 51-jährige Österreicher erhält beim Premier-League-16. der Saison 2025/26 einen Vertrag bis 2029, wie der Klub am Montag mitteilte.

Glasner, der zuletzt beim Ligarivalen Crystal Palace tätig war, tritt bei Nottingham Forest die Nachfolge des Portugiesen Vitor Pereira an. Glasner ist der fünfte Trainer bei Forest innerhalb von weniger als einem Jahr. Nottingham stiess in der Europa League unter Pereira bis in die Halbfinals vor. (car/sda/apa)


Von Mailand nach Madrid: Real verpflichtet Dumfries
Der niederländische Internationale Denzel Dumfries wechselt zu Real Madrid. Der Aussenverteidiger kommt vom italienischen Double-Gewinner Inter Mailand und erhält bei Real einen Vertrag bis 30. Juni 2030.

Real zahlte die im Vertrag verankerte Ausstiegsklausel in Höhe von 20 Millionen Euro. Der 30-jährige Dumfries kam bei der WM in allen vier Spielen für die im Sechzehntelfinal an Marokko gescheiterten Niederländer zum Einsatz. (abu/sda/dpa)

Denzel Dumfries 🇳🇱
Alter: 30
Position: Rechter Verteidiger
Marktwert: 25 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 28 Spiele, 5 Tore, 2 Assists

Leela Egli wechselt zu Union Berlin
Die Schweizerin Leela Egli wechselt innerhalb der Bundesliga von Freiburg zu Union Berlin. Die 19-jährige Stürmerin wird damit Teamkollegin ihrer Landsfrauen Nadine Kamber und Nadine Böhi. Über die Vertragsdauer gibt die Medienmitteilung keine Auskunft. (riz/sda)

Leela Egli🇨🇭
Alter: 19 Jahre
Position: Stürmerin
Marktwert: 65'000 Euro
Bilanz 2025/26: 27 Spiele, 5 Tore
Postecoglou neuer Ronaldo-Trainer bei Al-Nassr
Cristiano Ronaldo hat einen neuen Trainer bei seinem Klub Al-Nassr. Der Australier Ange Postecoglou übernimmt den saudi-arabischen Verein. Wie Al-Nassr mitteilte, erhält Postecoglou einen Zweijahresvertrag. Ronaldo, der mit Portugal an der Fussball-WM im Achtelfinal steht, hat bei Al-Nassr noch einen Kontrakt bis Sommer 2027.

Postecoglou wird Nachfolger von Ronaldos Landsmann Jorge Jesus, der den Klub nach nur einem Jahr und dem Gewinn des Meistertitels wieder verliess. Der 60-Jährige trainierte zuletzt von September bis Oktober des vergangenen Jahres Nottingham Forest, nach acht Spielen ohne Sieg war beim Premier-League-Klub aber schon wieder Schluss. In der Saison 2024/2025 hatte Postecoglou mit Tottenham die Europa League gewonnen. (nih/sda/dpa)


Xhaka bleibt bei Sunderland
Granit Xhaka bleibt Sunderland treu. Wie «The Athletic» berichtet, hatte Chelsea im Juni ein Angebot von rund 9 Millionen Euro für den Schweizer Captain abgegeben – Sunderland lehnte ab und empfand die Offerte als respektlos. Zwar war der 33-Jährige einem Wechsel zunächst nicht abgeneigt, doch nach Gesprächen bekannte er sich zum Verbleib beim Europa-League-Teilnehmer, wo er als Schlüsselspieler gilt und bis 2028 unter Vertrag steht. Treibende Kraft hinter dem Chelsea-Vorstoss war Trainer Xabi Alonso, der Xhaka aus gemeinsamen Leverkusener Zeiten schätzt. Aktuell steht der Mittelfeldmann mit der Nati im WM-Achtelfinal. (car)

Granit Xhaka 🇨🇭
Alter: 33 Jahre
Position: Defensives Mittelfeld
Marktwert: 8 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 36 Spiele, 1 Tor, 6 Assists

Junior Zé verlässt Basel
Nach seiner halbjährigen Leihe zu Midtjylland kehrt Junior Zé nicht zum FC Basel zurück. Der Angreifer hat bei Eintracht Braunschweig in der 2. Bundesliga unterschrieben. Beim FCB wäre sein Vertrag noch ein Jahr gelaufen. (ram)

Junior Zé 🇨🇭
Alter: 20 Jahre
Position: Linksaussen
Marktwert: 1,5 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 13 Spiele, 2 Tore
Fix: Brown zu Bayern München
Der deutsche Nationalspieler Nathaniel Brown wechselt wie erwartet von Eintracht Frankfurt zu Bayern München. Der Linksverteidiger erhält einen Fünfjahresvertrag.

Zu den finanziellen Modalitäten gaben die Klubs nichts bekannt. Die Bayern dürften rund 55 Millionen Euro nach Frankfurt überweisen, nachdem sie am Mittwoch schon rund 50 Millionen in den marokkanischen WM-Star Ismael Saibari von PSV Eindhoven investiert hatten. (ram/sda)

Nathaniel Brown 🇩🇪
Alter: 23 Jahre
Position: Linker Verteidiger
Marktwert: 40 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 33 Spiele, 4 Tore
Allegri folgt bei Napoli auf Conte
Das Trainerkarussell in der Serie A dreht sich weiter. Massimiliano Allegri tritt bei Napoli die Nachfolge von Antonio Conte an, der offenbar kurz vor der Ernennung zum italienischen Nationaltrainer steht.

Napoli bestätigte am Freitag die Verpflichtung Allegris, der damit nur knapp zwei Monate nach seiner Freistellung bei Milan einen weiteren italienischen Topklub übernimmt. Der 58-Jährige unterschrieb beim Meisterschaftszweiten der vergangenen Saison einen bis im Sommer 2029 gültigen Vertrag. (abu/sda)
Fix: Zesiger kehrt zu YB zurück
Cédric Zesiger kehrt zu den Berner Young Boys zurück. Der 28-jährige Verteidiger kommt vom Bundesligisten FC Augsburg und hat einen Vertrag über fünf Jahre bis im Sommer 2031 unterschrieben.

Für den Seeländer ist es eine Rückkehr: Bereits zwischen 2019 und 2023 hatte er 140 Spiele für YB bestritten, wobei er 2020, 2021 und 2023 Meister wurde und zudem 2020 sowie 2023 den Cup gewann. Trotz zuletzt überzeugenden Leistungen in der Bundesliga, äusserte Zesiger kürzlich den Wunsch, in die Schweiz zurückzukehren zu wollen. (abu)

Cédric Zesiger 🇨🇭
Alter: 28 Jahre
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 5 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 29 Spiele


So teuer war noch kein englischer Spieler: Anderson wechselt zu Manchester City
Manchester City hat sich mit Nottingham Forest auf den Transfer von Elliot Anderson verständigt und bezahlt laut übereinstimmenden Medienberichten 135 Millionen Euro für den Mittelfeldspieler.

Der WM-Teilnehmer wird damit zum teuersten englischen Fussballer überhaupt und löst seinen Nationalmannschaftskollegen Jude Bellingham ab. Bellingham war vor drei Jahren für rund 127 Mio. Euro von Borussia Dortmund zu Real Madrid gewechselt. Der 23-jährige Anderson absolvierte in Kansas City den obligatorischen Medizincheck. «Die Formalitäten für den Wechsel werden nach seiner Rückkehr nach England abgeschlossen», teilte Manchester City in einem Communiqué mit. (riz/sda/dpa)


Elliot Anderson 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿
Alter: 23 Jahre
Position: Zentrales Mittelfeld
Marktwert: 75 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 50 Spiele, 4 Tore, 5 Vorlagen
Basel holt neuen Stürmer
Der FC Basel hat Kazeem Olaigbe verpflichtet. Der belgisch-nigerianische Angreifer wechselt aus der Türkei von Trabzonspor zum FCB. Zunächst wird Olaigbe ausgeliehen, Basel besitzt einen Kaufoption für den 23-Jährigen. «Er wird unser Offensiv-Spiel durch sein Tempo, seine Stärken im Eins-gegen-Eins und seiner Polyvalenz bereichern», kündigt Andreas Herrmann, der technische Direktor des FCB an.

Nicht mehr in Basel ist ein anderer Moritz Broschinski. Für den Deutschen wurde mit dem Karlsruher SC ein Abnehmer gefunden. (ram)

Kazeem Olaigbe 🇧🇪
Alter: 23 Jahre
Position: Linksaussen
Marktwert: 4 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 37 Spiele, 1 Tor
Romano zu Cagliari
Der Schweizer Nachwuchs-Internationale Alessandro Romano wechselt innerhalb der italienischen Serie A von der AS Roma zu Cagliari. Der 20-jährige Mittelfeldspieler wird zunächst ausgeliehen. Cagliari ist zur definitiven Übernahme verpflichtet, sobald bestimmte sportliche Bedingungen erfüllt sind. Romano unterschrieb beim Klub aus Sardinien einen Vertrag mit Gültigkeit bis 2032.

Romano stammt aus dem Nachwuchs des FC Winterthur. 2022 wechselte er in die Organisation der AS Roma, bei der er im Januar dieses Jahres seine ersten Teileinsätze in der Serie A absolvierte. Kurz darauf wechselte er leihweise zu Spezia in die Serie B und gehörte dort zum Stammpersonal. (ram/sda)

Alessandro Romano 🇨🇭
Alter: 20 Jahre
Position: Defensives Mittelfeld
Marktwert: 2 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 34 Spiele, 3 Tore
Loïc Lüthi wechselt von Winterthur zu Luzern
Loïc Lüthi spielt nach dem Abstieg des FC Winterthur weiterhin in der Super League. Der 22-jährige Innenverteidiger wechselt zum FC Luzern. Über die Transfermodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart.

Wegen einer Knochenmarkentzündung im Oberschenkel fiel Lüthi in der vergangenen Saison neun Monate lang aus. Nach seinem Comeback Anfang März gehörte er bei seinem Jugendklub FCW wieder zur Stammformation. In Luzern unterschrieb Lüthi einen bis im Sommer 2029 gültigen Vertrag. (abu/sda)

Loïc Lüthi 🇨🇭
Alter: 22
Position: Innnverteidiger
Marktwert: 0,6 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 11 Spiele


St. Gallen leiht Quintilla nach Zypern aus
Jordi Quintilla verlässt den FC St. Gallen in Richtung Zypern. Der Mittelfeldspieler schliesst sich für die kommende Saison auf Leihbasis dem Aufsteiger Nea Salamina Famagusta an.

Der Wechsel Quintillas, der einst die renommierte Nachwuchsakademie La Masia des FC Barcelona durchlief und auch unter Pep Guardiola trainierte, kommt nicht überraschend. Unter Trainer Enrico Maassen kam der 32-jährige Spanier beim Cupsieger zuletzt kaum mehr zum Einsatz. In der vergangenen Super-League-Saison stand er in vier Partien insgesamt lediglich 50 Minuten auf dem Platz. (abu/sda)

Jordi Quintilla 🇪🇸
Alter: 32
Position: Defensives Mittelfeld
Marktwert: 0,15 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 6 Spiele, 1 Tor


Bayern holen Marokkos WM-Star Saibari
Bayern München hat von PSV Eindhoven Marokkos Stürmerstar Ismael Saibari verpflichtet. Der 25-Jährige erhält einen bis im Juni 2031 gültigen Vertrag, wie der deutsche Rekordmeister am Mittwoch mitteilte. Medienberichten zufolge soll die Ablösesumme rund 50 Millionen Euro betragen.

An der WM gelangen Saibari in bislang vier Partien drei Tore für Marokko. Im Sechzehntelfinal gegen die Niederlande verwandelte er im Penaltyschiessen den entscheidenden Versuch. (abu/sda)

Ismael Saibari 🇲🇦
Alter: 25
Position: Offensives Mittelfeld
Marktwert: 40 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 37 Spiele, 19 Tore, 9 Assists
Bruno Genesio neuer Trainer in Marseille
Bruno Genesio ist neuer Trainer von Olympique Marseille. Der Franzose tritt die Nachfolge des Senegalesen Habib Beye an, wie die Verantwortlichen des Ligue-1-Vereins berichten. Marseille ist für den 59-jährigen Genesio die vierte Trainerstation in Frankreichs höchster Liga nach Anstellungen in Lyon, Rennes und Lille.

Für Beye endete eine kurze Amtszeit beim Verein aus Südfrankreich. Der 48-jährige Afrikaner hatte erst Mitte Februar die Nachfolge des entlassenen Italieners Roberto De Zerbi angetreten. (riz/sda)
Goalie Radtke zu Luzern
Der FC Luzern ergänzt sein Kader mit einem weiteren Torhüter. Der 24-jährige Raphael Radtke stösst mit einem Zweijahresvertrag vom drittklassigen FC Schaffhausen zu den Innerschweizern.

Radtke ist ein Rückkehrer. Der Chamer hat beim FC Luzern die Nachwuchsstufen durchlaufen. Bereits in der Saison 2020/21 hatte er dem Kader der ersten Mannschaft angehört. 2025 bestritt er mit dem FC Biel den Cupfinal gegen Basel. (ram/sda)

Raphael Radtke 🇨🇭
Alter: 24 Jahre
Position: Torhüter
Bilanz 2025/26: 15 Spiele, 5 ohne Gegentor
Zesiger will in die Schweiz zurück
Verteidiger Cédric Zesiger will seine Zelte in der Bundesliga nach drei Saisons offenbar abbrechen. Laut dem «Kicker» möchte er aus privaten Gründen zurück zu YB wechseln. Die Berner und der FC Augsburg, wo Zesiger noch bis 2029 unter Vertrag steht, sollen über die Ablöse verhandeln, im Raum steht die Summe von fünf Millionen Euro. (ram)

Cédric Zesiger 🇨🇭
Alter: 28 Jahre
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 5 Mio. Euro
Bilanz 2025/26:
Quelle: Kicker
Ricardo Rodriguez verlässt Betis Sevilla
Der Abschied von Ricardo Rodriguez aus Sevilla ist offiziell. Wie Real Betis bekannt gibt, wird der auslaufende Vertrag mit dem bald 34-jährigen Schweizer Verteidiger nicht verlängert. Rodriguez spielte die letzten zwei Jahre für die Andalusier und erreichte mit ihnen 2025 den Final der Conference League. In der abgelaufenen Saison schaffte Betis die Qualifikation für die nächste Champions League.

Wo Rodriguez seine Karriere fortsetzt, ist offen. Ein Entscheid diesbezüglich wird nach der WM fallen. Nachdem er 2012 seinen Stammklub FC Zürich verlassen hatte, spielte der U17-Weltmeister von 2009 für Wolfsburg, Milan, PSV Eindhoven, Torino und Betis Sevilla. (nih/sda)

Ricardo Rodriguez🇨🇭
Alter: 33
Position: Linksverteidiger
Marktwert: 1,4 Millionen Euro
Bilanz 2025/26: 35 Spiele,1 Vorlage
Meichtry wechselt in die Serie A
Thun verliert den nächsten Leistungsträger. Wie der Schweizer Meister mitteilt, wechselt Ethan Meichtry zum CFC Genua in die Serie A. Der 20-jährige Meichtry ist ein Thuner Eigengewächs und steuerte in der vergangenen Saison in 35 Einsätzen acht Tore und drei Assists zum sensationellen Gewinn des Meistertitels bei. Bei den Berner Oberländern hätte der Mittelfeldspieler noch einen bis 2030 gültigen Vertrag gehabt.

Wie viel der Tabellen-16. der letzten Serie-A-Saison für die Dienste des Schweizer U21-Nationalspielers überweist, ist nicht bekannt – die beiden Klubs haben über die Ablösemodalitäten Stillschweigen vereinbart.

Für den FC Thun ist es rein sportlich gesehen ein weiterer schmerzhafter Verlust. Mit Trainer Mauro Lustrinelli, Spielmacher Leonardo Bertone, Goalgetter Elmin Rastoder und Supertalent Meichtry stehen vier entscheidende Figuren des Thuner Meisterjahres für die nächste Saison nicht mehr zur Verfügung. (nih/sda)

Ethan Meichtry🇨🇭
Alter: 20
Position: Zentrales Mittelfeld
Marktwert: 5 Millionen Euro
Bilanz 2025/26: 36 Spiele, 8 Tore, 3 Vorlagen

St. Gallen zieht Kaufoption bei Baldé
Der in der vergangenen Saison leihweise für den FC St. Gallen spielende Aliou Baldé bleibt bei den Ostschweizern. Wie der Klub mitteilt, übernimmt er den Stürmer vom OGC Nizza definitiv und stattet ihn mit einem Dreijahresvertrag aus.

Baldé kam in 42 Spielen für St. Gallen auf 15 Tore. Mit einem Assist und einem herausgeholten Penalty im Final in Bern hatte der 23-jährige Nationalspieler Guineas grossen Anteil am Cupsieg. (riz/sda)

Aliou Baldé 🇬🇳
Alter: 23
Position: Linker Flügel
Marktwert: 1,8 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 42 Spiele, 15 Tore, Assists
Grimaldo von Leverkusen zu Atlético
Alejandro Grimaldo verlässt Bayer Leverkusen nach drei Jahren und schliesst sich Atlético Madrid an. Bei den Colchoneros erhält der Spanier einen Vierjahresvertrag, wie der Klub mitteilt.

Grimaldo wurde in der Jugendakademie des FC Barcelona ausgebildet und wechselte 2023 ablösefrei von Benfica Lissabon zu Leverkusen. Unter der Führung seines Landsmanns Xabi Alonso und an der Seite von Granit Xhaka war der spanische Nationalspieler einer der Hauptprotagonisten beim ersten Doublegewinn der Vereinsgeschichte. In 145 Partien für den Bundesligisten gelangen dem schussstarken Linksverteidiger 30 Tore und 45 Vorlagen. (riz/sda)

Alejandro Grimaldo🇪🇸
Alter: 30
Position: Linker Verteidiger
Marktwert: 20 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 46 Spiele, 14 Tore, 12 Assists