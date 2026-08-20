Der Wechselpoker um Shootingstar Said El Mala ist beendet: Wie der 1. FC Köln am Donnerstagabend bekanntgab, hat der 19-jährige Offensivstar seinen Vertrag bis 2031 verlängert.
Zuletzt war ein Wechsel El Malas zu Borussia Dortmund wie zuvor auch ein Transfer zu Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion geplatzt. Danach gab es Gerüchte über ein Interesse von RB Leipzig. Nun bleibt El Mala jedoch in der Rheinmetropole. (abu/t-online.de)
Said El Mala 🇩🇪
Alter: 19 Jahre
Position: Linker Flügel
Marktwert: 45 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 36 Spiele, 13 Tor, 5 Vorlagen
Zuletzt war ein Wechsel El Malas zu Borussia Dortmund wie zuvor auch ein Transfer zu Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion geplatzt. Danach gab es Gerüchte über ein Interesse von RB Leipzig. Nun bleibt El Mala jedoch in der Rheinmetropole. (abu/t-online.de)
Said El Mala 🇩🇪
Alter: 19 Jahre
Position: Linker Flügel
Marktwert: 45 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 36 Spiele, 13 Tor, 5 Vorlagen