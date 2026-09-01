Kristal ist erst 18 Jahre alt, dennoch kommt er mit der A-Nationalmannschaft bereits auf 14 Einsätze. In seiner Heimat war er mit 14 Jahren und 245 Tagen zudem der jüngste Spieler, der in der höchsten Liga eingesetzt worden ist. (ram/sda)
Patrik Kristal 🇪🇪
Alter: 18 Jahre
Position: Zentrales Mittelfeld
Marktwert: 175'000 Euro
Bilanz 2025/26: 28 Spiele, kein Tor (Regionalliga West)
Der 1. FC Köln verleiht Mittelfeldspieler Patrik Kristal an den FC Thun. Beim Schweizer Erstligisten soll der 18-jährige estnische Nationalspieler in dieser Saison Spielpraxis sammeln.— 1. FC Köln (@fckoeln) September 1, 2026
Viel Erfolg in der Schweiz, Patrik 🫶
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