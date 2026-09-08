Derweil liessen die Young Boys den Linksverteidiger Rhodri Smith am Schlusstag des geöffneten Transferfensters nach Tschechien ziehen. Der am Mittwoch 20-jährige Schweizer Nachwuchs-Internationale schloss sich leihweise bis Saisonende Banik Ostrava an. Der in der höchsten Liga spielende Klub besitzt im Anschluss eine Kaufoption. (riz/sda)
Moritz Jenz🇩🇪
Alter: 27 Jahre
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 5 Millionen Euro
Bilanz 2026/27: 23 Spiele, 2 Tore
Rhodri Smith 🇨🇭
Alter: 19 Jahre
Position: Linker Verteidiger
Marktwert: 600'000 Euro
Bilanz 2026/27: 28 Spiele, 1 Vorlage