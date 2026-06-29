Auch Mittelfeldspieler Franz-Ethan Meichtry gehörte in der sensationellen Meistersaison zum Stammpersonal. Der 20-Jährige wechselt gemäss Florian Plettenberg in die italienische Serie A zu Genua. Meichtry unterschreibt einen Vertrag bis 2031. (riz)
Elmin Rastoder 🇲🇰
Alter: 24
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 4 Millionen Euro
Bilanz 2025/26: 37 Spiele, 15 Tore, 6 Vorlagen
Franz-Ethan Meichtry🇨🇭
Alter: 20
Position: Zentrales Mittelfeld
Marktwert: 5 Millionen Euro
Bilanz 2025/26: 36 Spiele, 8 Tore, 3 Vorlagen