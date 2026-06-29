Zuletzt stand Lewandowski seit 2022 beim FC Barcelona unter Vertrag. In 134 Meisterschaftsspielen traf er 83 Mal und lieferte 20 Assists.
«Seine Verpflichtung unterstreicht unseren Anspruch, um Titel zu kämpfen, und hebt die Massstäbe für den Verein auf ein Niveau, das dieser Stadt würdig ist», sagte Gregg Berhalter. Der frühere US-Nationaltrainer ist in Chicago Cheftrainer und Sportdirektor in Personalunion. (car/sda/dpa)
Robert Lewandowski 🇵🇱
Alter: 37
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 7 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 46 Spiele, 19 Tore, 4 Assists