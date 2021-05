Sport

Unvergessen

Magdeburg gewinnt als einziger DDR-Klub einen Europacup – fast ohne Fans



Bild: ullstein bild

Unvergessen

Magdeburg gewinnt als einziger DDR-Klub einen Europacup – bloss schaut fast niemand zu

8. Mai 1974: Im Stadion De Kuip in Rotterdam sieht es aus wie in einem durchschnittlichen DDR-Supermarkt – ziemlich leer. Nur 4641 Zuschauer wollen den Final des Cupsieger-Cups zwischen Magdeburg und Milan sehen.

Sparwasser, 74. Fussballfans lächeln milde, wenn sie diese Kombination hören. Klar: Jürgen Sparwasser, der hat an der WM 1974 das Tor zum historischen 1:0-Sieg der DDR über Westdeutschland geschossen.

Sparwasser, 74 – das steht aber auch für eine andere Sternstunde des Fussballs in Ostdeutschland. Denn der Stürmer ist Mitglied jener legendären Mannschaft, die als einzige aus der DDR einen Europacup gewinnen konnte: des 1. FC Magdeburg.

Bild: ullstein bild

«Vor Ehrfurcht stirbt bei uns keiner»

Dabei steht das Weiterkommen schon in der 2. Runde auf der Kippe. Nachdem Magdeburg den holländischen Cupsieger NAC Breda eliminiert hat, setzt sich der DDR-Klub erst in der Verlängerung des Rückspiels gegen Banik Ostrava aus der Tschechoslowakei durch. Beroe Stara Sagora (Bulgarien) im Viertel- und Sporting Lissabon im Halbfinal heissen die weiteren Opfer auf dem Weg ins Endspiel.

Dort steht den Magdeburgern einer der klingendsten Namen des Weltfussballs gegenüber: Die AC Milan. Gianni Rivera, Alberto Bigon, Karlheinz Schnellinger – Weltstars. «Wir sind zwar Aussenseiter», sagt der erst 20-jährige Axel Tyll dem «Sportecho», er ergänzt jedoch: «Vor Ehrfurcht stirbt bei uns keiner.»

Nur 350 Fans aus der DDR

24 Jahre bevor sich Giovanni Trapattoni bei den Bayern mächtig ärgert, bereiten ihm andere Deutsche Kummer. Denn «Trap» ist Coach der Mailänder und seine Prophezeiung trifft ein. «Wer das erste Tor schiesst, gewinnt», sagt Trapattoni voraus. Es ist zwar einer seiner Spieler, aber Enrico Lanzi trifft ins falsche Tor. Kurz vor der Pause geht Magdeburg in Führung.

Mit der Führung im Rücken legt der 1. FCM seinen Respekt ab und beherrscht das Spiel. Als Wolfgang «Paule» Seguin in der 74. Minute das 2:0 erzielt, ist das die Entscheidung. Eine Entscheidung, die nur wenige Fans im Stadion miterleben. Die holländischen Fussballanhänger – in diesen Tagen gehört die Nationalmannschaft um Johan Cruyff zu den besten Teams der Welt – lockt die Paarung Magdeburg-Milan nicht hinter dem Ofen hervor. Und die DDR-Politfunktionäre lassen kaum Fans mitreisen.

GIF: preschpresch

So sind bloss etwa 350 Anhänger der Magdeburger im Stadion. In dieser Zahl bereits inbegriffen sind Matrosen von fünf Handelsschiffen der DDR-Flotte, die im Rotterdamer Hafen vor Anker liegen. «Da waren auch Leute dabei, die erst mal gefragt haben: ‹Wer ist denn hier der 1. FC Magdeburg?›», ärgert sich Trainer Heinz Krügel darüber.

Bild: ullstein bild

Rotkäppchensekt und ein Telegramm von Erich Honecker

Dieser Ärger dürfte spätestens mit dem Schlusspfiff verflogen sein. «11 Freunde» schreibt über den gewitzten Mannschaftsleiter Günter Behne. Er hat beim Abflug in Ost-Berlin heimlich Rotkäppchen-Sekt gekauft, der nun in der Kabine in den Pokal gefüllt wird. Aus der Heimat erreicht ein Telegramm des Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker die Mannschaft: «Liebe Sportfreunde! Ich beglückwünsche Sie sehr herzlich zu dieser hervorragenden Leistung und wünsche Ihnen auch weiterhin besten Erfolg.»

Wirklich euphorisch klingt das nicht und Honecker ist dann auch nicht am Flughafen dabei, als die Mannschaft am Tage nach dem Triumph in der Heimat ankommt. Dabei ist der DDR-Fussball auf seinem Zenit. Nur wenige Monate später wird seiner Geschichte das berühmteste Kapitel hinzugefügt. Sein Titel besteht aus einem Nachnamen und einer Zahl: Sparwasser, 74.

Bild: ullstein bild

Unvergessen In der Rubrik «Unvergessen» blicken wir jeweils am Jahrestag auf ein grosses Ereignis der Sportgeschichte zurück: Ob hervorragende Leistung, bewegendes Drama oder witzige Anekdote – alles ist dabei.

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Rosen in die Mauer 1 / 19 Rosen in die Mauer quelle: dpa / michael kappeler Eisenhüttenstadt 30 Jahre nach dem Mauerfall Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter