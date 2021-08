Messi und Ramos sind jetzt Freunde – das surreale Bild schreit nach deiner Kreativität

St.Galler will zu seiner Freundin im dritten Stock klettern – sie erschrickt, er stürzt ab

Ein 29-jähriger Mann ist in der Nacht auf Donnerstag in St.Gallen aus dem dritten Stock eines Hauses gestürzt, als er vom Treppenhaus in die Wohnung seiner Freundin klettern wollte. Er fiel elf Meter in die Tiefe und erlitt schwere Rücken- und Beckenverletzungen.

Der Mann habe keinen Schlüssel für die Wohnung gehabt. Er habe versucht, aus dem Fenster des Treppenhauses zum Schlafzimmerfenster der Freundin zu klettern, teilte die Stadtpolizei am Freitag mit. Die Freundin erschrak durch die …