sonnig24°
DE | FR
burger
Sport
Videos

Loek Hartog wird am China GT zum Helden

Video: watson/Michael Shepherd

Rennfahrer wird am China GT zum Helden

07.09.2026, 11:5407.09.2026, 11:54

An einem Autorennen in Shanghai kam es letzten Samstag zu einem schweren Unfall. Dabei ging das Fahrzeug des britischen Rennfahrers Oliver Millroy unmittelbar in Flammen auf.

Während Rettungskräfte noch nicht vor Ort waren und andere Fahrer am Unfall vorbeifuhren, hielt der Niederländer Loek Hartog sofort an, um Hilfe zu leisten.

Von einer herbeieilenden Sicherheitskraft schnappte er sich einen Feuerlöscher und fing an, den Brand im Auto von Millroy zu bekämpfen. Darauf gelang es ihm, den Briten aus dem Auto zu zerren.

Video: watson/Michael Shepherd

Millroy erlitt beim Unfall mehrere gebrochene Rippen, eine gebrochene Hand, sowie eine teilweise kollabierte Lunge. Trotz dieser Verletzungen ist für ihn klar, ohne Hartog wäre er nicht mehr da. Auf seinem Instagram- Profil schreibt er:

«Thank you Loek. I owe you my life for your selfless act today.»
-Oliver Millroy

Auch andere sind der Meinung, dass die Rettungskräfte zu langsam vor Ort gewesen wären und es für Millroy tödlich hätte enden können. Auch Millroys Team AAI Motorsport sagt, dass es nicht mehr an Rennen teilnehmen will, welche von China GT organisiert wurden.

Loek Hartog sieht sich nicht als Held. Auf den Post von Millroy antwortet er:

«This isn't about what I did, and I'm sure many people in the same position would have reacted exactly the same way.»
- Loek Hartog

Dem Unfall zum Trotz, will Millroy aber so bald wie möglich in den Rennsport zurückkehren. Die genaue Ursache des Unglücks wird derzeit noch abgeklärt. (msh)

Mehr Videos:

Heidi Reichinnek spricht ihren Wählern Mut zu

Video: watson/Michael Shepherd

Hier gewinnt Samuel Giger den Kilchberger Schwinget 2026

Video: watson/Emanuella Kälin

Die Weltspiele der Nomaden in Kirgisistan

Video: watson/Julia Schwamborn
    DANKE FÜR DIE ♥
    Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
    (Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
    5 CHF
    15 CHF
    25 CHF
    Anderer
    Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
    Themen
    Quizzticle: Die Endemiten
    1 / 22
    Quizzticle: Die Endemiten

    Zwei Komodowarane.
    quelle: shutterstock
    Auf Facebook teilenAuf X teilen
    Italien: Wasserhose zwingt Badegäste zur Flucht
    Video: watson
    Das könnte dich auch noch interessieren:
    Du hast uns was zu sagen?
    Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
    0 Kommentare
    Zum Login
    user avatar
    Dein Kommentar
    YouTube Link
    0 / 600
    Hier gehts zu den Kommentarregeln.
    Fehlt Basel der Willen? Lichtsteiner und Stocker äussern deutliche Kritik
    Der FC Basel gerät unter Stephan Lichtsteiner erneut in die Krise. Nach der neuerlichen Heimniederlage bemängelten der 42-jährige Trainer sowie der Sportliche Leiter Valentin Stocker das Auftreten des eigenen Teams.
    Nach einem zumindest resultattechnisch guten Saisonstart mit drei Siegen aus vier Spielen ist der FC Basel wieder in die Krise gerutscht. Wie schon am Donnerstag gegen den FC Sion (1:2) geht der FCB auch am Sonntag gegen Lugano (1:3) trotz einer Führung leer aus. Es war bereits die dritte Niederlage im vierten Heimspiel in dieser Saison. Die Basler stehen mit zehn Punkten aus sieben Partien auf dem fünften Platz der Super League.
    Zur Story