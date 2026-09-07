Video: watson/Michael Shepherd

Rennfahrer wird am China GT zum Helden

Mehr «Sport»

An einem Autorennen in Shanghai kam es letzten Samstag zu einem schweren Unfall. Dabei ging das Fahrzeug des britischen Rennfahrers Oliver Millroy unmittelbar in Flammen auf.

Während Rettungskräfte noch nicht vor Ort waren und andere Fahrer am Unfall vorbeifuhren, hielt der Niederländer Loek Hartog sofort an, um Hilfe zu leisten.

Von einer herbeieilenden Sicherheitskraft schnappte er sich einen Feuerlöscher und fing an, den Brand im Auto von Millroy zu bekämpfen. Darauf gelang es ihm, den Briten aus dem Auto zu zerren.

Video: watson/Michael Shepherd

Millroy erlitt beim Unfall mehrere gebrochene Rippen, eine gebrochene Hand, sowie eine teilweise kollabierte Lunge. Trotz dieser Verletzungen ist für ihn klar, ohne Hartog wäre er nicht mehr da. Auf seinem Instagram- Profil schreibt er:

«Thank you Loek. I owe you my life for your selfless act today.» -Oliver Millroy

Auch andere sind der Meinung, dass die Rettungskräfte zu langsam vor Ort gewesen wären und es für Millroy tödlich hätte enden können. Auch Millroys Team AAI Motorsport sagt, dass es nicht mehr an Rennen teilnehmen will, welche von China GT organisiert wurden.

Loek Hartog sieht sich nicht als Held. Auf den Post von Millroy antwortet er:

«This isn't about what I did, and I'm sure many people in the same position would have reacted exactly the same way.» - Loek Hartog

Dem Unfall zum Trotz, will Millroy aber so bald wie möglich in den Rennsport zurückkehren. Die genaue Ursache des Unglücks wird derzeit noch abgeklärt. (msh)

Mehr Videos:

Heidi Reichinnek spricht ihren Wählern Mut zu

Video: watson/Michael Shepherd

Hier gewinnt Samuel Giger den Kilchberger Schwinget 2026

Video: watson/Emanuella Kälin