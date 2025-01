Lara Gut-Behrami fährt im Super-G von Cortina auf den zweiten Platz. Bild: fxp-fr-sda-rtp

Gut-Behrami und Suter stehen auf dem Podest – kein vorbeikommen an Brrignone

Lara Gut-Behrami und Corinne Suter sichern sich im Super-G in Cortina d'Ampezzo Podestplätze. Das Duo belegt hinter der überlegenen Italienerin Federica Brignone die Ränge 2 und 3.

Lara Gut-Behrami, die auf der Piste Tofana schon dreimal einen Weltcup-Super-G gewonnen hat, büsste 58 Hundertstel auf Brignone ein, die mit der Nummer 1 gestartete Corinne Suter etwas mehr als eine Sekunde. Tags zuvor in der Abfahrt hatten die beiden eine Klassierung unter den ersten drei knapp verpasst.

Gut-Behrami belegte zum dritten Mal in diesem Winter in einem Super-G Platz 2. Gleiches hatte sie bereits im Dezember in Beaver Creek, Colorado, und in St. Moritz vollbracht. Der Sieg fehlt der Tessinerin in der laufenden Saison noch. Dank dem neuerlichen Spitzenergebnis verteidigte sie die Führung in der Disziplinen-Wertung erfolgreich.

Mit dieser Fahrt fährt Lara Gut-Behrami auf das Podest. Video: SRF

Der letzte Podestplatz von Corinne Suter liegt schon etwas länger zurück. Im März vorletzten Jahres hatte sich die Schwyzerin in der Abfahrt in Kvitfjell in Norwegen ebenfalls Rang 3 gesichert. In Cortina d'Ampezzo tat sie nun einen weiteren Schritt zurück - auf jener Piste, auf der sie in den vergangenen zwei Jahren vom Verletzungspech verfolgt war. Vor zwei Jahren erlitt sie bei einem Sturz in der ersten von zwei Abfahrten eine Hirnerschütterung, vor zwölf Monaten bedeutete der Kreuzbandriss ebenfalls in der ersten Abfahrt das vorzeitige Saisonende.

Corinne Suter fährt endlich wieder auf das Podest. Video: SRF

Drittbeste Schweizerin war Malorie Blanc. Die 21-jährige Walliserin lieferte mit Rang 21 unmittelbar vor Michelle Gisin in ihrem fünften Weltcup-Rennen zum vierten Mal ein zählbares Ergebnis ab. Ein paar Weltcup-Punkte gab es auch für Joana Hählen und Jasmina Suter für die Plätze 26 und 28. Priska Ming-Nufer, Delia Durrer, Janine Schmitt und Stefanie Grob schieden aus.

Federica Brignone fährt allen davon. Video: SRF

Federica Brignone siegte zum vierten Mal in diesem Weltcup-Winter, erstmals im Super-G. Bisher hatte sie erste Plätze in der Abfahrt vor einer Woche in St. Anton und in den Riesenslaloms Ende Oktober in Sölden und kurz vor dem Jahreswechsel in Semmering vorzuweisen. (riz/sda)