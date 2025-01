Gut-Behrami und Suter stehen aktuell auf dem Podest – Dominante Fahrt von Brignone

Lara Gut-Behrami und Corinne Suter stehen im Super-G in Cortina d'Ampezzo vor Podestplätzen. Das Duo liegt hinter der überlegenen Italienerin Federica Brignone auf den Plätzen 2 und 3.

Lara Gut-Behrami, die auf der Piste Tofana schon dreimal einen Weltcup-Super-G gewonnen hat, büsste 58 Hundertstel auf Brignone ein, die mit der Nummer 1 gestartete Corinne Suter etwas mehr als eine Sekunde. Tags zuvor in der Abfahrt hatten die beiden eine Klassierung unter den ersten drei knapp verpasst.

Gut-Behrami sicherte sich zum dritten Mal in diesem Winter in einem Super-G Platz 2. Gleiches hatte sie bereits im Dezember in Beaver Creek, Colorado, und in St. Moritz vollbracht. Der Sieg fehlt der Tessinerin in der laufenden Saison noch.

Mit dieser Fahrt fährt Lara Gut-Behrami auf das Podest. Video: SRF

Der letzte Podestplatz von Corinne Suter liegt schon etwas länger zurück. Im März vorletzten Jahres hatte die Schwyzerin in der Abfahrt in Kvitfjell in Norwegen ebenfalls Rang 3 belegt. In Cortina d'Ampezzo tat sie nun einen weiteren Schritt zurück - auf jener Piste, auf der sie in den vergangenen zwei Jahren vom Verletzungspech verfolgt war. Vor zwei Jahren erlitt sie bei einem Sturz in der ersten von zwei Abfahrten eine Hirnerschütterung, vor zwölf Monaten bedeutete ein Kreuzbandriss ebenfalls in der ersten Abfahrt das vorzeitige Saisonende.

Corinne Suter fährt endlich wieder auf das Podest. Video: SRF

Die weiteren bisher gestarteten Schweizerinnen liegen in der Zwischenrangliste deutlich zurück. Michelle Gisin, Joana Hählen und Jasmina Suter büssten über zweieinhalb Sekunden auf die Bestzeit ein. Priska Ming-Nufer schied aus. (riz/sda)