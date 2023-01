Slalom der Herren, Kitzbühel

Daniel Yule feiert seinen zweiten Sieg im Slalom in Kitzbühel. Bild: keystone

Daniel Yule triumphiert zum zweiten Mal nach 2020 in Kitzbühel

Daniel Yule gewinnt zum zweiten Mal nach 2020 den Slalom in Kitzbühel.Der Walliser schiebt sich im zweiten Lauf vom 7. Platz an die Spitze und triumphiert vor dem britischen Vorjahressieger Dave Ryding und dem Norweger Lucas Braathen.

DIe Siegfahrt von Daniel Yule. Video: SRF

2020 hatte Yule als erster Schweizer seit Dumeng Giovanoli 1968 am Ganslernhang triumphiert. 2018 wurde er Dritter.Loïc Meillard und Ramon Zenhäusern fuhren auf die Plätze 6 und 7, lediglich 12 und 17 Hundertstel neben dem Podest. Sandro Simonet wurde Fünfzehnter.

Seinen zweiten Sieg in Kitzbühel sicherte sich Yule auf der von ihm präferierten pickelharten Piste mit einem starken zweiten Lauf. In diesem schob er sich mit der drittbesten Zeit vom 7. Platz an die Spitze. Einen noch grösseren Sprung machte Ryding, der am Morgen lediglich Platz 16 eingenommen hatte.

Daniel Yule nach seinem Sieg im Interview. Video: SRF

Yule gewann mit vier Zehnteln Vorsprung. Dahinter waren die Zeitabstände klein, wie die 32 Hundertstel zeigten, die zwischen Platz 2 und 9 lagen.

Der österreichische Lokalmatador Manuel Feller, der nach dem ersten Lauf führte, schied aus. Auch Linus Strasser, Dritter bei Halbzeit, wurde als Vierter noch um eine Hundertstelsekunde vom Podest gestossen.

Loïc Meillard und Ramon Zenhäusern fehlte ebenfalls wenig zum Sprung aufs Siegertreppchen. Die beiden fuhren auf die Plätze 6 und 7, lediglich 12 und 17 Hundertstel neben dem Podest. Sandro Simonet komplettierte das starke Teamresultat als Fünfzehnter. Tanguy Nef, der sich im ersten Lauf wie Simonet mit einer hohen Startnummer über 30 in die Top 12 geschoben hatte, schied zum fünften Mal im sechsten Slalom des Winters aus.

Der 2.Lauf von Loïc Meillard. Video: SRF

(mom/sda)