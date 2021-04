Videos

Transgender in Texas: 10-jähriges trans Mädchen hält emotionale Rede



«Leute hassen uns, weil wir existieren»: 10-jähriges trans Mädchen hält emotionale Rede

In Texas wird derzeit ein Gesetzesentwurf heiss diskutiert. Dieser will unter anderem, dass die Verabreichung von Hormonen oder die Zustimmung von medizinischen oder chirurgischen Eingriffen für die Geschlechtsangleichung bei Kindern unter 18 Jahren als Kindesmissbrauch gilt. Eltern, die ihre Kinder bei der Transition unterstützen, würden eine Haftstrafe und den Entzug ihrer Kinder riskieren.

Aus diesem Anlass wurde die 10-jährige Transaktivistin Kai Shappley in den texanischen Senat eingeladen. In ihrer Rede erzählt sie von ihrem Leben als trans Mädchen und fordert die Politikerinnen und Politiker auf, den Gesetzesentwurf abzulehnen. Ihre Worte haben es in sich:

Ein paar Tage später hat der Senat in Texas ein Gesetzentwurf verabschiedet, der die trans Mädchen und Frauen vom Schulsport ausschliessen würde.

