Schweizer Journalistin fragt Selenskyj nach Kriegsmüdigkeit – so antwortet ein Soldat

Am 16. Juni, dem zweiten Tag des «Gipfels für den Frieden in der Ukraine» auf dem Bürgenstock, stellte sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj den anwesenden Journalistinnen und Journalisten, um Fragen zu beantworten.

Ann Guenter von 20 Minuten nutzte die Gelegenheit, um Präsident Wolodymyr Selenski zu fragen, was er gegen die Kriegsmüdigkeit in der Ukraine tue. Das Publikum und auch der ukrainische Regierungschef reagieren irritiert.

Irritiert zeigte sich auch ein ukrainischer Soldat, der sich auf Instagram «der kleine Prinz» nennt und der Journalistin auf der Social-Media-Plattform in einem zynisch-sarkastischen Video antwortete:

Guenter, die schweizerisch-finnische Doppelbürgerin ist, und laut eigenen Aussagen selbst neun Monate aus der Ukraine über den Krieg berichtete, war anscheinend bestürzt über die negativen Reaktionen, die ihre Frage ausgelöst hat. Wie der ukrainische Soldat in einem weiteren Video erzählt, habe sie sich bei ihm gemeldet und die beiden hätten ein klärendes Gespräch geführt.

Er erklärte dabei auch nochmal, warum er so gereizt reagiert habe. So herrsche zwischen der ukrainischen Zivilbevölkerung und den Soldatinnen und Soldaten eine Art stiller Pakt: Niemand beschwere sich über den Krieg, weil beide Parteien das Leid und die Opfer der anderen nicht richtig nachvollziehen könnten. Gerade deshalb sei es vielen auch so unverschämt vorgekommen, dass Menschen aus dem Westen sich beklagen, während die Betroffenen selbst genau dies eben nicht dürften.

Übrigens: So hat Selenskyj auf die Frage geantwortet Video: extern / rest/ebu

