Brandstiftung geht grandios in die Hose

Die Polizei von Melbourne in Australien sucht nach zwei Männern, denen eine versuchte Brandstiftung zur Last gelegt wird. Die Bilder der Überwachungskamera zeigen, dass die Täter eigentlich schon jetzt genug gestraft sind.

Die australische Polizei sucht nach zwei Brandstiftern, die das Internet um ein «dümmer, als die Polizei erlaubt»-Video reicher gemacht haben. Am Donnerstag veröffentlichten die Gesetzeshüter des Bundesstaates Victoria Überwachungsaufnahmen, die eine gescheiterte Brandstiftung zeigen.

Die Verdächtigen versuchten am 25. Dezember in Melbourne im Südosten Australiens, einen Brand zu legen. Die Männer in Kapuzenpullis kreuzten mit einem Kanister mit einer brennbaren Flüssigkeit vor einem Restaurant auf. Im toten Winkel der Überwachungskamera legte einer von ihnen das Feuer. Sekunden später haben seine Hosen Feuer gefangen. Als es ihm nicht sofort gelang, die Flammen zu löschen, entledigte er sich seiner Trainerhose und flüchtete nackt vom Tatort. Aber: Schau selbst (es lohnt sich):

Wie die Polizei schreibt, wurden die Bilder der Überwachungskamera nun in der Hoffnung veröffentlicht, dass die ungeschickten Brandstifter gefasst werden. Sie seien mit einem dritten Tatverdächtigen unterwegs gewesen, der das Fluchtfahrzeug gefahren hätte. Das Video wurde schon über 700'000 Mal aufgerufen, hunderte schadenfreudige Kommentare finden sich darunter. (jah/afp/hde)

