Videos

International

Dein Albtraum – Australien mit schlimmster Mäuseplage seit Jahrzehnten



Video: watson/nico franzoni

Dein Albtraum wird wahr – Australien von schlimmer Mäuseplage heimgesucht

Im australischen Bundesstaat New South Wales sprechen Anwohner von der schlimmsten Mäuseplage seit Jahrzehnten. Videos zeigen Tausende Mäuse, die nachts auf den australischen Farmen herumwimmeln. Landwirte klagen über einen dramatischen Anstieg der Nager-Population und sprechen von einer «absoluten Pest».

Dass sich die Tiere so rasant ausbreiten konnten, liegt laut Experten an heftigen Sommerregenfällen nach jahrelanger Trockenheit. Nach tagelangem Starkregen mussten seit dem Wochenende vor allem nördlich von Sydney 18 000 Menschen in Sicherheit gebracht werden.

Die Premierministerin von New South Wales, Gladys Berejiklian, kündigte eine mögliche Evakuierungsorder für weitere Gebiete an, in denen 15 000 Menschen leben.

Video: watson/nico franzoni

Tagelanger Starkregen hatte zuvor zu einem katastrophalen Hochwasser und der Evakuierung ganzer Ortschaften geführt. Häuser, Strassen und Felder versanken in den Fluten.

Nun kommt also auch noch die Mäuseplage. Durch den Regen finden die Tiere jetzt viel Futter. Mäuse-Weibchen können sich ab einem alter von sechs Wochen vermehren. Alle 20 Tage können die Nager Nachwuchs bekommen – und jeweils bis zu 10 Babys. (nfr)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

10 Katzen, die gerade die Maus ihres Lebens gefangen haben Überschwemmungen in Australien – Hier schwimmt ein Haus weg Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter