Video: watson/nina bürge

«Lasst sie auf San Diego schiessen»: Trump spricht erneut über Auslöschung von US-Städten

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Am Mittwoch (Ortszeit) sprach der US-Präsident Donald Trump an einer Wahlkampfveranstaltung in San Antonio im US-Bundesstaat Texas. Dabei kam er auf den laufenden Konflikt mit dem Nahen Osten und dem Iran zu sprechen. Dabei sagt er, dass wenn seine Wähler eine Horrorshow und Probleme sehen wollen würden, dann solle der Iran die US-Städte San Diego und Los Angeles angreifen. Die Aussagen des US-Präsidenten im Wortlaut:

Video: watson/nina bürge

Nach seiner Aussage schien der US-Präsident jedoch zurückzurudern und fügte hinzu, dass man dies nicht geschehen lassen würde und dass man die US-Städte und die USA beschützen würde.

Demokraten reagieren mit scharfer Kritik

Bereits am Montag hatte Donald Trump dieselbe Aussage an einer Wahlkampfveranstaltung im US-Bundesstaat Nebraska getätigt. Nach dieser hatten sich demokratische Politiker geäussert und Trump vorgeworfen, dass er mit solchen Aussagen den Iran ermutigen würde, die beiden genannten Städte anzugreifen. Auch der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, hatte sich auf der Plattform X geäussert und gesagt, dass Trump wirr und gefährlich sei.

Auch der Fraktionschef der Demokraten, Hakeem Jeffries, im Repräsentantenhaus äusserte sich und schrieb, dass eine atomare Auslöschung einer US-Stadt nichts zu lachen gebe.

Der Iran hat sich bis anhin nicht zu den Aussagen von Donald Trump geäussert. (nib)