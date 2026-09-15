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Trump nennt KI-Sicherheitsbedenken «Schwindel» und lobt Rechenzentren

Video: watson/Mira Wecker

Trump ruft Nvidia-Chef an und nennt KI-Bedenken einen «Schwindel»

15.09.2026, 17:5915.09.2026, 17:59

US-Präsident Donald Trump hat beim «All-In Summit» in Los Angeles die Sorgen über mögliche Gefahren künstlicher Intelligenz als «Schwindel» bezeichnet.
Während Nvidia-Chef Jensen Huang auf der Bühne sass, rief ihn Donald Trump spontan an. Er schaltete den US-Präsidenten auf Lautsprecher, sodass der ganze Saal mithören konnte.

Trump sagte, dass KI-Sicherheitsbedenken ein «Schwindel» seien, lobte zugleich Rechenzentren, die «Menschen reich machen». Weiter forderte er, die USA müssten China im KI-Rennen schlagen.

Seine Aussagen kommen inmitten einer Debatte über strengere Sicherheitsregeln für die Entwicklung von KI. Das, nachdem der KI-Entwickler Jacob Coxon aus Protest bei Anthropic gekündigt hat. Er warnt seither davor, dass die exponentielle Entwicklung von KI die Menschheit bis zum Ende des Jahrhunderts auslöschen würde, wenn KI-Firmen immer mächtigere Modelle entwickeln.

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