Video: watson/nina bürge

Schlammfluten reissen in den Strassen von Chile Autos mit

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Nachdem es in der Hauptstadt von Chile, Santiago de Chile, in den vergangenen Tagen heftig geregnet hat, kam es zu Schlammfluten. Diese rissen in den Strassen Autos und kleine Busse mit sich. Schau es dir im Video an:

Video: watson/nina bürge

Der chilenische Präsident José Antonio Kast hatte für die betroffenen Regionen den Katastrophenzustand ausgerufen. Der Schlamm und das Wasser sind durch die grossen Mengen auch in Keller und Wohnungen eingedrungen und setzten diese unter Wasser. Laut der örtlichen Feuerwehr seien in den Fluten mindestens acht Personen verletzt worden, zu Todesopfern ist bis anhin nichts bekannt. (nib)