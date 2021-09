«Work-Life-Balance, my ass» – darum ist der Chef immer im Dienst

Video: watson

«Leben heisst leiden»: Der Chef hasst Work-Life-Balance

Der Begriff Work-Life-Balance steht für einen Zustand, in dem Arbeits- und Privatleben miteinander in Einklang stehen, so steht es jedenfalls auf Wikipedia. Unser Chef sieht das pragmatischer: «Ich bin Journalist, für Journalisten gibt es keine Work-Life-Balance. Der Fussballplatz, die Bar, das Büro, das macht keinen Unterschied. Ein guter Journalist ist wie ein Polizist: immer im Dienst».

Die Einstellung des Chefs teilen jedoch nicht alle Angestellten. Chantal beispielsweise macht auch mal Feierabend und geht ihrem Hobby Yoga nach oder wandert in den Schweizer Bergen umher. Warum das der Chef nicht nachvollziehen kann, erfährst du im Video:

