«Der Pendler ist an sich ein asoziales Wesen» – der Chef mags gar nicht



«Hier hohe Löhne abstauben und dann runter ins Wallis zum Infantino» – Chef vs. Pendler

Der Chef will für seine Angestellten – besonders in der Weihnachtszeit – nur das Beste. So überlegt er sich beispielsweise Jahr für Jahr welche teamfördernden Anlässe er durchführen kann, um die Laune der Belegschaft zu steigern. Was ihm dabei gar nicht in die Karten spielt, sind die Pendler...

Diese müssen sogar an den legendärsten Weihnachtsessen um 23 Uhr auf den letzten Zug und bescheren dem Chef auf dem nach Hause Weg auch noch einen Imageschaden. Deshalb wäscht er dem Pendler-Mitarbeiter jetzt einmal so richtig den Kopf.

