Auto spickt rund 10 Meter in die Luft – spektakulärer Autounfall in China

So siehst du nicht aus, Influencer! 9 Mal Instagram vs. Realität

Schon wieder – England-Fans landen in Prachtvilla von Katar-Millionär

In den sozialen Medien kursiert gerade ein Video, das eine Gruppe England-Fans an der Fussballweltmeisterschaft in Katar aufgenommen hat. Sie dokumentierten ihren Tag bei einem katarischen Geschäftsmann, der sie in seine Villa eingeladen hatte. So lebt ihr millionenschwerer, neuer Freund: