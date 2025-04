Video: watson/watson/sabethvela

«Um Nachhaltigkeit mache ich mir keine Gedanken» –wir waren bei der Action-Eröffnung

Am Samstag hat das erste Geschäft des niederländischen Billig-Discounters im Kanton Zürich geöffnet. Wir waren vor Ort.

Sabeth Vela Folge mir

Am 5. April eröffnet die allererste Action-Filiale in der Schweiz. Der Discounter kommt aus den Niederlanden und ist für seine tiefen Preise bekannt. So werden drahtlose Kopfhörer beispielsweise für 4.99 Franken angeboten und eine Pflegespülung wird für 1.79 Franken verkauft.

Wir waren bei der Eröffnung der Filiale in Bachenbülach im Kanton Zürich dabei und wollten sehen, was sie zu bieten hat und was die Menschen über Discounter und Nachhaltigkeit denken:

