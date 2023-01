Führerlose Lokomotive wurde kurz vor Salzburg gestoppt

Video: facebook/Freiwillige Feuerwehr Freilassing

Brennende Geister-Lok raste auf Salzburg zu

Ein brennender, führerloser Bauzug hat in der Nacht auf Freitag im bayrischen Freilassing kurz vor Salzburg für Aufsehen gesorgt. Mitten in der Nacht geriet das Gefährt in Brand und setzte sich von selbst in Bewegung. Die Lok rollte in Richtung Bahnhof Freilassing.

Kurz vor drei Uhr morgens ging bei der Freiwilligen Feuerwehr in Freilassing der Notruf ein, wie diese auf Facebook mitteilte. Als die Einsatzkräfte eintrafen, rollte die leerstehende, brennende Lok auf dem abfallenden Gelände selbständig in Richtung Freilassing. Die Feuerwehr nahm unmittelbar die «Verfolgung» des Zugs auf.

Durch geschickte Weichenstellung konnte der Zug umgeleitet werden – auf ein Abstellgleis des Freilassinger Bahnhofs. Die Lok prallte dort gegen einen Prellbock. Es gab keine Verletzten. Der Sachschaden wird auf acht bis neun Millionen Euro geschätzt.

(aya)

