Beinahe-Katastrophe bei Flugshow: Drei Jets kollidieren im Formationsflug

Bei einer Flugshow kam es am 6. Mai zu einem Zwischenfall, der leicht auch hätte in einer Katastrophe enden können. Die italienische Kunstflugstaffel Frecce Tricolori zeigte am Tag der offenen Tür des Aeroporto di Pantelleria auf der gleichnamigen Insel 60 Kilometer vor der Küste Siziliens ihr Können, als drei Flugzeuge im Formationsflug kollidierten. Für einen Moment sah es aus, als würden sie abstürzen.

Die Aufführung wurde kontrolliert abgebrochen und trotz Schäden an den Leitwerken konnten alle drei Maschinen landen. Eine kam dabei jedoch von der Piste ab. Ein Pilot brach sich dabei das Bein. Hier die Szenen im Video:

Der Unfall passierte beim Manöver Cardioide (oder Herzkurve). Warum es zur Kollision kam, ist unklar. Die italienische Luftwaffe hat eine Untersuchung eingeleitet. In einer Stellungnahme schreibt sie von einer «anormalen Trennung der Formation während des Manövers». Die Piloten hätten nach der Berührung in der Luft professionell und unter «Beherrschung der Verfahren» sofort ihre Teilformation aufgelöst und mit ihren Aermacchi MB-339 zur Landung angesetzt. «Bei der Landung auf Pantelleria kam ein Flugzeug aufgrund eines technischen Problems mit der Steuerbarkeit des Bugrads [...] von der Landebahn ab. Der Pilot blieb unverletzt.»

Die an dem Vorfall nicht direkt beteiligten Flugzeuge seien zum Militärflughafen von Trapani an der Westküste Siziliens zurückgekehrt. Zur Ursache der Kollision, ob Pilotenfehler oder technischer Defekt, gibt es bis dato keine offiziellen Angaben. Spekuliert wurde in italienischen Medien über einen Vogelschlag, was aber aus den im Internet kursierenden Aufnahmen nicht hervorgeht. Laut dem deutschen Magazin «Flug Revue» war Vogelschlag mutmasslich im September 2023 die Ursache für den bislang letzten Unfall der Frecce Tricolori, als in Caselle Torinese eine der zehn MB-339 kurz nach dem Start abstürzte. Der Pilot konnte sich damals mit dem Schleudersitz retten – sein führerloses Flugzeug traf jedoch das zufällig vorbeifahrende Auto einer Familie, ein darin sitzendes fünfjähriges Mädchen starb.

Eine der Maschinen kam bei der Landung von der Piste ab. Bild: X / @fl360aero

Todesopfer gab es beim aktuellen Unfall – auch am Boden – keine zu beklagen. Laut «aeroTELEGRAPH» sprach der Bürgermeister Fabrizio D’Ancona von einer «Beinahetragödie» und zeigte sich erleichtert über das glimpfliche Ende.

Die Kunstflugstaffel wollte eigentlich von Mai bis Dezember Shows in Italien und weltweit mehrere Shows aufführen. Diese Pläne dürften nun auf Eis gelegt werden. Auch das geplante grosse 65. Jubiläum der Staffel ist davon betroffen.

Die Herzkurve – ein gefährliches Manöver

Das Cardioide-Manöver ist ein spektakuläres Manöver – aber nicht ganz ungefährlich. Die Flugzeuge setzen dabei in Zehnerformation geschlossen in Richtung des Publikums zum Looping an, teilen sich am oberen Scheitelpunkt in eine Vierer- und eine Fünferformation und drehen seitlich nach links und rechts ab. Ursprünglich hielt die zehnte Maschine des Solopiloten ihre Flugbahn vorerst bei. Die beiden Teilformationen formten ein mit weissem Rauch gezeichnetes Herz und kreuzten schliesslich am unteren Ende ihrer Flugbahn entlang der Pistenachse. Das einzelne Flugzeug vollendete dann seinen Looping, um das von den Staffelkameraden gemalte Herz in Richtung des Publikums wie ein Pfeil zu durchstossen.

Der Moment der Katastrophe auf der Ramstein Air Base. Bild: AP

Am 28. August 1988 geschah an einer Flugshow beim Ramstein-Militärflugplatz in Deutschland jedoch eine Tragödie. Der Solopilot erreichte den Durchstosspunkt zu tief und etwa vier Sekunden zu früh – dabei stiess er mit den Flugzeugen der beiden sich kreuzenden Teilformationen zusammen. Seine Maschine stürzte kurz darauf unkontrolliert mitten in die Zuschauermenge. 70 Menschen starben, mehr als 1000 wurden zum Teil schwer verletzt. Die Frecce Tricolori selbst hatten unter ihren Piloten drei Todesopfer zu beklagen. Durchstossen wird die Cardioide heute deshalb nicht mehr. Komplett ungefährlich ist sie deshalb aber trotzdem nicht, wie der aktuelle Vorfall zeigt. (lzo)

