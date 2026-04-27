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Chilbi-Unfall in Sevilla fordert zwei Verletzte

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Am Freitagabend ist es an einem Volksfest in der andalusischen Stadt Sevilla zu einem gefährlichen Zwischenfall gekommen. Eines der beiden Seile, die die Kapsel im Fahrgeschäft «Steel Max» in die Höhe katapultieren, riss. Zwei Jugendliche befanden sich zum Zeitpunkt in der Kapsel. Sie kamen mit leichten Verletzungen davon. Auch zwei Umstehende, die den Vorfall mitansehen mussten, wurden aufgrund eines Schocks medizinisch betreut. Das Fahrgeschäft blieb für den Rest des Volksfestes geschlossen. Die polizeilichen Untersuchungen laufen. (hde)

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